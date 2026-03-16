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LOEWE春夏亮點來了！Amazona 180包鼓吹打開拉鍊　PVC鞋換襪子就變色

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 ▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2026春夏系列。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

在一陣設計師大搬風後，2026春夏迎來多名創意總監的首個系列，包括LOEWE的Jack McCollough與Lazaro Hernandez。創立於1846年的西班牙品牌LOEWE，今年正值180周年，如何尊重歷史但不被包袱限制是重要課題，Jack與Lazaro端出許多既傳承又創新的精彩作品，贏得一片好評，近期2026春夏系列上市，Amazona 180包將品牌的經典包款變成單提把、能隨興半開的設計，PVC鞋能透出襪子的顏色，還有哪些亮點？一起看看。

Logo變一半

LOEWE的Logo看起來很複雜，其實就是4個書寫字體的「L」組合，Jack McCollough與Lazaro Hernandez在2026春夏的服裝與配件上用的Logo，把4個L橫砍一半剩2個，充滿幽默玩心。

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲LOEWE的Logo變成一半。

鮮明的陽光色調

西班牙的陽光熱情反映在2026春夏色調上，鮮明的藍、紅、黃、綠以色塊或線條方式呈現．直條紋洋裝是最明顯的例子，包包、鞋子也都在基本的黑、棕之外，有亮麗色的選擇。

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

運動靈感與皮革工藝

春夏女裝系列從經典運動服取材，讓整體線條俐落流暢，但細節呈現引以為傲的皮革工藝。染上兩層顏色的皮革，用刀削式的技法呈現出羽毛般質感，用於長褲或外套，皮革鑲嵌工藝在上衣的下襬製造出花朵壁紙撕除的模樣，做工令人讚嘆。

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲皮革削出羽毛質感。

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）
▲衣服下襬的花朵為仿舊壁紙圖案。

Amazona 180

Amazona是LOEWE於1975年推出的包款，雖是長方形，但與當時流行的硬挺結構不同，以柔軟律動的廓形讓職場女性更能自在使用。LOEWE邁入180周年，Amazona 180因此而生，叛逆地讓提把少了一個、拉鍊不一定要拉上，但鬆弛感卻拉到滿，就像1975年的Amazona讓女包有新風貌，Amazona 180也讓手袋有了更多發揮。

拉鍊不拉但內部有夾層與隱藏式磁扣，保護重要物品，除了寶藍、黃、白等亮眼色調，並還原最初版的金沙色麂皮與棕色皮革鑲邊設計，讓經典繼續流傳下去。

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲Amazona 180包還原最初版Amazona的金沙色麂皮與棕色皮革鑲邊。

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲Amazona 180包。

還有這些包包

Flamenco是LOEWE經典之一，2026春夏在兩側的繩結加上金屬裝飾，或是以珠飾刺繡展現活潑風情，柔軟的皮革與開口的荷葉邊，讓人愛不釋手；梯形的Bilbao水桶包外型洗鍊，中央飾有褶襉，調整肩帶長度就能隨意地側背或斜背，實用度必須給高分。

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲Flamenco。

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）
▲Bilbao水桶包，不同角度的樣子也不同。


▲皮革貝殼吊飾與包包。

穿攀岩鞋不用去攀岩

運動風發揮在鞋履上充滿創意，麂皮運動鞋從鞋底、鞋後跟的織帶就能發現靈感來自攀岩鞋，有鮮豔的綠、黃、紫色，也有低調的咖啡色，舒適又很有態度；Emily PVC短靴結構為一體成型，襪子的顏色能從透明鞋身看見，配有3雙不同色的襪子，換一雙襪子就像換了一雙鞋；Origami高跟鞋有著明顯的摺紙造型，Origami也正是日文摺紙之意，無後跟設計可以輕鬆穿上，是能正式也能休閒的高跟鞋。

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2026。（圖／公關照）

▲靈感來自攀岩鞋的麂皮運動鞋。

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）
▲Emily PVC短靴，附有3雙襪子。

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）
▲Origami高跟鞋。

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2026春夏。（圖／品牌提供）
▲聖甲蟲造型耳環。

【看更多2026春夏系列】

GUCCI

2026春夏是GUCCI創意總監Demna執掌後的首個系列，運用影片與照片揭曉作品，以「La Famiglia」（家族）為核心，塑造出一個個角色與他們的服裝，經典符碼如竹節包、賈姬包、Horsebit（馬銜鍊）、GG老花等，以全新比例與語境詮釋，還有刻意的做出使用痕跡，如包包上的刮痕、鞋子上的磨損，充滿故事性。

▲GUCCI 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2026春夏以家族為主題，呈現出一套套服裝。

▲GUCCI 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲竹節包、賈姬包經典重現。

BALENCIAGA

BALENCIAGA在Demna離開後，找來Pierpaolo Piccioli接下創意總監大任，他將品牌創始人Cristobal Balenciaga的創作核心重新啟動，標誌性的建築廓形，以顛覆性比例轉化成為當代衣櫥中的必備單品，美麗的氣球輪廓禮服，結構充滿空氣感，沒有多餘裝飾，透過精湛的剪裁功力，讓布料優雅說話。全新的Bolero包、Paris VII包都很有特色，簡單俐落適合日常。

▲Balenciaga 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga 2026春夏。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga 2026春夏。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LOEWE, JackMcCollough, LazaroHernandez, 2026春夏, Amazona180

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