fb ig video search mobile ETtoday

蕭敬騰捐血800萬RICHARD MILLE名錶搶鏡　勞力士夯錶也拿下了

>

▲▼ 蕭敬騰 。（圖／翻攝IG）

▲蕭敬騰號召大眾一起捐血。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王蕭敬騰與經紀人老婆Summer熱心公益，近日夫妻倆親自上陣捐血，希望能號召大眾踴躍捐血，蕭敬騰做善事的同時也露了一手好品味，手腕上戴的是約800萬元RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款，他換了粉紅錶帶更加搶眼。

▲▼ 蕭敬騰 。（圖／翻攝IG）

▲蕭敬騰佩戴RICHARD MILLE約800萬元的RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款捐血。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）

蕭敬騰捐血時所戴的RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款，是RICHARD MILLE為品牌摯友滑雪運動員Alexis Pinturault所設計，錶款必須能夠承受滑雪場的極寒環境與衝擊，錶圈跟底蓋是白色Quartz TPT石英纖維，中層錶殼是Carbon TPT碳纖維，整只錶連同錶帶重量僅32克，相當輕盈。

▲▼ 蕭敬騰 。（圖／翻攝IG）

▲RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款。（圖／品牌提供）

收藏不少名錶的蕭敬騰，於白色情人節當天再入手新錶，將勞力士（Rolex）熱門的綠松石藍漆面Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶納為收藏，綠松石藍漆面錶面搭亮黑色計時盤的18K金錶相當亮眼，包括韓星鄭容和、潘瑋柏、張韶涵、網球名將「阿卡」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）都人手一只。當天老婆Summer也促進經濟，買了! berlin太陽眼鏡，讓愛犬當小模特兒示範新眼鏡，模樣可愛極了。

▲▼ 蕭敬騰 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 蕭敬騰 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士綠松石藍漆面錶面的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶，1,377,000元。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）

▲▼ 蕭敬騰 。（圖／翻攝IG）

▲蕭敬騰的愛犬遠戴著老婆Summer剛購入ic! berlin太陽眼鏡。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）

►千黛亞601萬勞力士全鑽錶閃爆　搭CINDY CHAO珠寶登奧斯卡

►李奧納多勞力士百萬斯文錶上手　冰藍色面盤出色

關鍵字：

蕭敬騰, RICHARD MILLE, Rolex, 勞力士

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

李奧納多勞力士百萬斯文錶上手　冰藍色面盤出色

李奧納多勞力士百萬斯文錶上手　冰藍色面盤出色

千黛亞601萬勞力士全鑽錶閃爆　搭CINDY CHAO珠寶登奧斯卡

千黛亞601萬勞力士全鑽錶閃爆　搭CINDY CHAO珠寶登奧斯卡

奧斯卡紅毯／艾兒芬妮化身公主　戴卡地亞紫藤花項鍊「命中注定」

奧斯卡紅毯／艾兒芬妮化身公主　戴卡地亞紫藤花項鍊「命中注定」

奧斯卡紅毯／黛咪摩爾羽毛裝「像烏鴉」　妮可基嫚仙氣飄飄大勝 「法拉利男神」戴紫色首飾呼應新婚甜蜜　APM Monaco浪漫新作閃耀 奈良美智塗鴉廁所門免費參觀　富藝斯預覽會還可賞雷諾瓦名畫 迪麗熱巴杜拜驚魂後首波美照曝光　白襯衫配珍珠優雅迷人 大谷翔平愛戴Grand Seiko名錶　追求卓越價值一拍即合 千黛亞極簡金戒指疑似婚戒　疊搭卡地亞珠寶魅力十足 EDIFICE賽車錶再現Honda冠軍車元素　錶帶內襯竟是引擎設計圖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面