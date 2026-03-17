蕭敬騰捐血800萬RICHARD MILLE名錶搶鏡　勞力士夯錶也拿下了

▲蕭敬騰號召大眾一起捐血。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王蕭敬騰與經紀人老婆Summer熱心公益，近日夫妻倆親自上陣捐血，希望能號召大眾踴躍捐血，蕭敬騰做善事的同時也露了一手好品味，手腕上戴的是約800萬元RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款，他換了粉紅錶帶更加搶眼。

▲蕭敬騰佩戴RICHARD MILLE約800萬元的RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款捐血。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）

蕭敬騰捐血時所戴的RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款，是RICHARD MILLE為品牌摯友滑雪運動員Alexis Pinturault所設計，錶款必須能夠承受滑雪場的極寒環境與衝擊，錶圈跟底蓋是白色Quartz TPT石英纖維，中層錶殼是Carbon TPT碳纖維，整只錶連同錶帶重量僅32克，相當輕盈。





▲RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款。（圖／品牌提供）

收藏不少名錶的蕭敬騰，於白色情人節當天再入手新錶，將勞力士（Rolex）熱門的綠松石藍漆面Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶納為收藏，綠松石藍漆面錶面搭亮黑色計時盤的18K金錶相當亮眼，包括韓星鄭容和、潘瑋柏、張韶涵、網球名將「阿卡」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）都人手一只。當天老婆Summer也促進經濟，買了! berlin太陽眼鏡，讓愛犬當小模特兒示範新眼鏡，模樣可愛極了。





▲勞力士綠松石藍漆面錶面的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶，1,377,000元。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）





▲蕭敬騰的愛犬遠戴著老婆Summer剛購入ic! berlin太陽眼鏡。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）