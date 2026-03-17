fb ig video search mobile ETtoday

職場上最重要的能力是「面對挫折」　5種練習讓你越來越強

>

▲▼女生,自信,上班族,信心。（圖／免費圖庫pexels）

▲克服挫折不是靠天生的個性，而是一種可以訓練的能力。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

在生活中我們都會面臨各種壓力和挑戰，而韌性（Resilience）就是我們面對這些困難時的適應力和恢復力。近期韌性商數Resilience Quotient, RQ成為新熱門話題，透過日常訓練能幫助我們更好地應對逆境，五種簡單的方法現在就能做。

▲▼過年,春節,自信,自我成長。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

培養積極心態
每天寫下三件讓你感恩的事情，可以幫助你集中注意力在生活中的好事而非困難，面對挑戰時，練習用積極的語言，例如「我可以做到」或「這是一個學習的機會」，這些正向的自我對話能讓你更有信心。

▲▼過年,春節,自信,自我成長。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

建立支持網絡
與身邊談得來的朋友、家人或同事定期進行交流，建立一個支持網絡，或參與社交活動或加入興趣小組，幫助你擴展社交圈。當你遇到困難時，這些人可以提供情感上的支持和實際的幫助，當然，對於一些只會抱怨與充滿負面心態的人，還是保持距離為妙，他們總是容易用5分鐘就能破壞你一整天的好心情。

▲書摘內文示意圖-不必口吐荊棘，也能自信鋒利。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

提升問題解決技能
當遇到問題時，先冷靜分析，再列出可能的解決方案，評估每個方案的利弊。使用「逐步解決問題法」，將大的問題分解為小的可管理的步驟，一步步解決。想像你要完成一個看起來很複雜的報告，這時你可以把報告分成不同的部分，每天完成一部分，最終報告就完成了。這樣做能讓你覺得問題沒那麼難以解決，增強你的信心。

▲▼釋懷,原諒,放下,背叛,身心靈,自尊,自信,腦科學。（圖／unsplash）

增強自我認知
每天花5分鐘反思，記錄自己的情緒和反應，分析背後的原因。練習正念冥想，幫助自己更清楚地認識當下的感受和思維，這能讓你在面對壓力時更好地調節自己。比如「為什麼今天上班遲到讓我這麼焦慮？」這樣的自我反思能幫助你更了解自己，找到改進的方法。

▲運動 。（圖／免費圖庫unsplash）

保持身心健康
每週至少進行三次運動，如散步、跑步或瑜伽，每次至少30分鐘。確保充足的睡眠，每晚至少7至8小時等，身體健康狀況良好，心理也會更強韌。想像你的身體像是一部機器，需要定期保養才能運作順利，運動就像是給機器上油，確保機器的零件不會過早磨損，當狀況良好就更能應對生活中的各種挑戰。

關鍵字：

韌性, 逆境, 心態, 健康, 支持, 職場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

希臘優格也上榜！營養師激推「5種飽足感食物」好比天然瘦瘦針

希臘優格也上榜！營養師激推「5種飽足感食物」好比天然瘦瘦針

日本無印良品「雨傘架、門後收納」新品好美　小空間也可以乾淨簡單

日本無印良品「雨傘架、門後收納」新品好美　小空間也可以乾淨簡單

李奧納多勞力士百萬斯文錶上手　冰藍色面盤出色

李奧納多勞力士百萬斯文錶上手　冰藍色面盤出色

最新熱門球鞋清單TOP 6　Lisa同款Nike分趾鞋、NB 204L新配色超好搭 Jisoo《訂閱男友》開播討論度高！親身做示範如此好看的Delvaux包目錄 長大後才懂！能讓「友誼細水長流」的3大重點　不要過度聯繫 辦公族熱愛　5款養生茶簡單沖泡就能減脂消水腫 LOEWE春夏亮點來了！Amazona 180包鼓吹打開拉鍊　PVC鞋換襪子就變色 3招維持愛情熱度！從熱戀到長久關係　關鍵秘訣其實很日常 容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面