亞洲首富千金戴巨鑽閃耀奧斯卡　印度絲綢上身宣揚家鄉工藝

▲Isha Ambani Piramal身穿Valentino 2006秋冬高訂系列的古董禮服，搭配Lorraine Schwartz珠寶出席奧斯卡頒獎典禮。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

亞洲首富、印度信實工業集團主席穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）家族積極參與國際盛宴，時尚與娛樂圈活動代表正是他的掌上明珠Isha Ambani Piramal，她身穿Valentino 2006秋冬高訂系列的古董禮服，搭配Lorraine Schwartz巨鑽項鍊與耳環，驚喜現身第98屆奧斯卡金像獎紅毯，並與企業家老公Anand Piramal一同出席《Vanity Fair》奧斯卡After Party，落落大方的模樣成為鎂光燈焦點。





▲Isha Ambani Piramal戴的白鑽與粉紅鑽項鍊與耳環氣勢非凡。（圖／CFP）

為了漂亮登奧斯卡紅毯，Isha Ambani Piramal特別請好萊塢巨星珍妮佛勞倫斯御用造型師Jamie Mizrahi為她打理造型，選穿Valentino高級訂製服系列古董衣，平口剪裁的禮服結合黑色緊身胸衣與香檳色裙擺，裙身布滿繁花刺繡，細小的珠飾與亮片，在光線下閃爍奪目，不過最耀眼的仍是她身上的Lorraine Schwartz華麗珠寶，黑色絲帶頸鍊飾以梨型與枕型切割白鑽與粉紅鑽3顆重量級巨鑽，耳環也採相同設計概念，氣勢非凡。





▲Isha Ambani Piramal（左）與老公Anand Piramal一同出席《Vanity Fair》奧斯卡派對。（圖／CFP）

而參加《Vanity Fair》奧斯卡After Party，Isha Ambani Piramal換上媽媽妮塔安巴尼所發起的工藝推廣品牌Swadesh與土耳其裔設計師Dilara Findikoglu合作打造的裙裝，採用印度手工織機製作的瓦拉納西織錦製成，將高訂設計與印度手工編織完美結合，她藉由時尚穿搭在此國際場合宣揚家鄉文化精髓。

