93%消費者都集點　20歲到60歲都最愛「同1種用法」

▲東方線上點數經濟調查。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

消費在未來愈來愈多元，通路積極用「點數」留住忠誠客。東方線上最新發布的點數行為調查，發現台灣「點數經濟」已成為普遍共識，高達 93.2% 的消費者都有集點習慣，幾乎是全民運動。調查指出超過 60% 民眾，會為累積點數而改變消費選擇，顯示「消費—集點—兌換」的循環已深度滲透零售市場，不再只是附屬的促銷工具，可能成為影響購物決策的關鍵。

集點浪潮中女性的參與度普遍高於男性，且更願意投入時間參與活動來換取回饋。40 至 59 歲的族群是最積極的「集點戰隊」，他們特別偏好參與平台指定的任務活動；相比之下，20 至 29 歲的年輕族群雖然也會集點，但積極度相對較低，甚至有超過一成的年輕人表示沒有集點習慣 。

除了傳統的「消費回饋」外，現在有超過半數的消費者會透過「每日簽到」、「會員專屬任務」或「參與指定活動」來賺取點數。有趣的是不同族群解任務的偏好大不相同，年輕人熱衷於社群分享或撰寫心得，年長者則偏向操作簡單的簽到領點，男性則在「健康挑戰」類活動展現較高的參與熱情。

累積點數大家怎麼用？調查顯示「折抵現金」是跨世代公認最實用的方式，尤其是 40 歲以上的族群，最愛直接扣抵餐費或購物金 。而 20 至 29 歲的年輕族群，除了最愛直接折抵現金之外，將點數「轉換為其他服務或點數」的比例是所有年齡層中最高的，顯示年輕一代更擅長在不同平台間進行點數調度，展現出不同的數位策略。

而逾半數消費者屬於「儲蓄型」，習慣累積到大額點數才一次兌換，藉此獲得換取高價商品或大額折抵的滿足感。女性消費者相對偏好立即折抵或兌換實體商品，男性則更傾向將點數進行跨平台轉換。點數機制雖然會增加客戶忠誠度，但「點數效期太短容易過期」、「兌換門檻過高」以及「使用限制太多」則是民眾使用的最大痛點。

東方線上分析，點數已成為一種新的「消費語言」，未來品牌若能打破效期限制，並提供更自由、多元的兌換管道，將能在競爭激烈的零售市場中，更有效地引導消費者的購物路徑 。本次調查由東方線上消費者研究集團執行，透過「東方快線」網路調查完成，有效樣本數 1,000 份，涵蓋台灣本島 20 至 64 歲男女，於 95% 信心水準下，抽樣誤差為 ±3.1%。