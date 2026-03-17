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娜塔莉波曼黑裝配Tiffany珠寶漫步紐約　影后時髦不費力

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▲▼ 娜塔莉波曼 。（圖／翻攝ＩＧ

▲Tiffany & Co.宣布娜塔莉波曼成為最新全球品牌大使。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）優雅與知性形象深植人心，是時尚圈寵兒，近日她成為Tiffany & Co.全球品牌大使，同步演出以愛的多元面貌為核心主題的品牌影片，只見她穿著極簡的針織衫與九分褲，腳踩平底鞋，搭配Tiffany HardWear鑲鑽鍊結耳環、項鍊與手鍊穿梭在紐約街頭與第五大道旗艦店，自信模樣迷人極了。

▲▼ 娜塔莉波曼 。（圖／翻攝ＩＧ

▲娜塔莉波曼戴Tiffany Knot系列珠寶拍攝形象廣告。

Tiffany在全新影片中凸顯珠寶未必是隆重場合專屬，一件簡單素色毛衣、俐落風衣都能與Tiffany各系列珠寶完美搭配，娜塔莉波曼在首波曝光的形象中還換戴Knot系列、Tiffany T系列作品，輕鬆展現時髦魅力，她也大力讚賞Tiffany卓越工藝與創意傳承，每一件珠寶對她而言都是經典永恆且充滿情感的傑作。

▲▼ 娜塔莉波曼 。（圖／翻攝ＩＧ

▲娜塔莉波曼佩戴Tiffany HardWear珠寶俯瞰紐約風景。（圖／翻攝Tiffany影片）

Dior則與娜塔莉波曼合作超過15年，她從2010年開始代言Miss Dior香水，她形容其極致香精有浪漫、自由的靈魂，她在廣告中穿上了戰士風格的紅黑禮服設計，搭配龐克平底長靴，在巴黎屋頂上奔跑，猶如奔赴夢想的姿態，完美呼應她勇敢追夢的性格。

▲▼ 娜塔莉波曼 。（圖／翻攝ＩＧ

▲娜塔莉波曼同時是Dior香水代言人。（圖／翻攝diorbeauty IG）

▲▼ 娜塔莉波曼 。（圖／翻攝ＩＧ

▲娜塔莉波曼於Miss Dior香水廣告露出燦爛笑容。（圖／diorbeauty IG）

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關鍵字：

娜塔莉波曼, Tiffany & Co., Dior

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