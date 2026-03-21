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2026話題精品包！Jisoo一背Dior新包就爆紅　Karina同款氣質首選

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Jisoo一背就爆紅？2026話題精品包太燒心：Dior、Prada、LOEWE新包一次看

▲（圖／Jisoo IG、品牌提供、記者拍攝）

圖文／CTWANT

2026春夏精品包趨勢，從俐落優雅的日常包型到兼具工藝與結構感的設計，各大品牌紛紛端出話題新作。這次帶大家看三款近期最有討論度的新包，不只女星搶先背秀街拍，更是早在秀場一亮相就被預測成下一顆It Bag。

新款話題精品包：Dior Diorly包款

來自Dior 2026春夏的全新Diorly包款，最近品牌大使Jisoo現身巴黎時，就以一身奶茶色系穿搭搭配米色麂皮Diorly，整體造型看起來輕鬆卻精緻，完美示範「隨便背都很有型」。

（圖／Jisoo IG、品牌提供）

▲（圖／Jisoo IG、品牌提供）

Diorly由創意總監Jonathan Anderson操刀設計，核心概念其實很簡單：把日常包做到既優雅又不費力。包身採用柔軟結構設計，看起來有點慵懶、卻不失輪廓感。材質方面提供兩種選擇，經典皮革搭配品牌標誌性的Cannage籐格紋，或是質感細膩的麂皮版本。加上可調節肩帶上的金屬「Dior」字樣細節，整體低調又有辨識度。內部則配置拉鍊口袋與雙翻蓋設計，容量與收納也相當友好，更是天天都能背的實用型精品包。

（圖／品牌提供）

▲（圖／品牌提供）

新款話題精品包：PRADA PASSAGE

2026春夏秀場一亮相就相當吸睛的Prada Passage包款，就連Karina、Gawon都紛紛背上，展現不同魅力。整體輪廓像是一個精準計算過比例的梯形建築。立體側片與折疊式結構讓包身既俐落又有層次，看起來像一件設計感十足的小型藝術品。

（圖／品牌提供）

▲（圖／品牌提供）

有趣的是，它的結構概念就像「一個容器包覆另一個容器」，隱藏於側片內的縫線讓整體看起來柔和又立體。內部則配置三個口袋，中央隔層還有翻蓋固定設計，對於日常通勤族來說非常友善。尤其秀場上的全黑版本，透過不同皮革質地呈現細膩層次，完全展現Prada一貫的極簡奢華。

（圖／品牌提供）

▲（圖／品牌提供）

新款話題精品包：LOEWE AMAZONA180包款

LOEWE全新Amazona180包款，相信大家對經典包Amazona絕對不陌生，而這次的Amazona180，正好呼應品牌180周年，等於是一場對經典的現代重釋。新版本以全新小牛皮打造，質地柔軟細膩，整體輪廓比以往更鬆弛自然，還首次加入全新雙L標誌。設計上採用雙面結構與Toron輥壓手柄，甚至鼓勵「敞開式攜帶」，看起來隨性又俐落。

（圖／品牌提供）

▲（圖／品牌提供）

細節方面也相當完整，隱藏式磁吸開合、內部平口袋以及側邊D形扣環，都為個人化搭配提供更多可能。尺寸上則推出迷你、小號與大號版本，加上可手提、肩背或斜背的多種背法，幾乎可以應付從日常到旅行的各種場景。再加上黑色、皇室藍、象牙白到雛菊黃等多元配色，可以說是兼具收藏價值與實用度的經典再進化。

（圖／品牌提供、記者拍攝）

▲（圖／品牌提供、記者拍攝）

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關鍵字：

周刊王, 精品, 包包

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