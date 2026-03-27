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《逐玉》張凌赫被封親嘴天才！從100公斤到體脂10%　公開減肥兩大絕招

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從100公斤到體脂10%！爆劇《逐玉》古裝男神張凌赫公開減肥兩大絕招，2個月甩肉10幾公斤不反彈

▲張凌赫。（圖／取自zhanglinghe__1230 IG，下同）

圖文／CTWANT

最近被《逐玉》裡的侯爺謝征給迷倒了嗎？張凌赫與田曦薇這對「神顏CP」不僅顏值對眼睛極其友好，他在劇中那種帶點傲嬌卻又寵溺的贅婿形象，完美承接了他在《度華年》、《寧安如夢》累積的帝王氣場，網友更搞笑將劇中台詞「青天大老爺」改成「青天大老公啊～」。190 公分的挺拔身材加上零死角的側顏，讓張凌赫穩坐古裝男神寶座。但誰能想到，這位吻戲吻到讓女主角當機的「親嘴天才」，求學時期竟曾胖到100多公斤？從照鏡子看不下去，到現在體脂維持在10%的精實線條，他的逆襲之路比戲劇更精采。

《逐玉》臉頰吻蘇感炸裂：主動加戲的「親嘴天才」

在《逐玉》中，張凌赫飾演隱姓埋名的武安侯謝征，與田曦薇的曖昧推拉成為最大看點。最經典的名場面莫過於「臉頰吻」，張凌赫在排練時靈機一動，要求田曦薇先將他的臉「掰過去」再親，這一掰不僅掰出了層次感，更掰出了螢幕前的粉紅泡泡。事實上，他在《愛你》中與徐若晗的浴室吻、櫻花吻早已被封為「親嘴天才」，那種讓對手戲女演員拍完直接「當機」的深情眼神，從《度華年》的駙馬到《逐玉》的將軍，張凌赫總能將性感的魅力發揮得淋漓盡致。

從100公斤到體脂10%！爆劇《逐玉》古裝男神張凌赫公開減肥兩大絕招，2個月甩肉10幾公斤不反彈

從《少女大人》到《寧安如夢》：190cm 神顏角色的百變魅力

張凌赫的魅力不僅在於五官，更在於他那傲人的身高與儀態。從出道作《少女大人》初露鋒芒，到《蒼蘭訣》中溫潤如玉的長珩仙君，他穿起古裝自帶一份仙氣；隨後在《雲之羽》飾演宮子羽、以及《寧安如夢》中偏執瘋批的謝危，更展現了他在霸氣與脆弱間切換自如的演技。無論是《愛你》中讓人心跳停止的何蘇葉，還是《逐玉》裡戰場廝殺的謝征，張凌赫那挺拔的身姿讓每一套戲服都像是高定時裝，成為「行走的畫報」，每次他在公開活動登場時更會響起「凌赫進行曲」整個帥度爆表。

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拒絕盲目節食：三分練七分吃的「不反彈」心法

雖然曾胖到100多公斤、自嘲鏡子快塞不下自己，但張凌赫在瘦身路上非常理性。他嚴正告誡減肥「千萬不要吃藥或節食」，因為營養不足會導致激素失調、流失肌肉，最終變成容易反彈的易胖體質。他主張「管住嘴、邁開腿」，並意識到鏡子裡的自己不能再沉淪，才開啟了長期作戰。對他而言，減肥是一場馬拉松，重點在於讓身體維持穩定的代謝，而不是追求極端的高效率，這樣才能瘦得健康且有精神。

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燃脂密技大公開：水煮蔬菜搭配「先無氧後有氧」

張凌赫分享自己的瘦身「不二法門」就是極度單純的飲食與精準的運動順序。在瘦身衝刺期，他每天堅持吃「水煮青菜」來嚴格控制熱量攝取，短短兩個月就瘦掉10幾公斤。運動方面，他強調要「先做無氧運動、再做有氧運動」，透過無氧訓練先消耗糖原並提升肌肉量，接著再進行有氧運動以達到最高效的脂肪燃燒。透過這套「水煮＋重訓」的組合拳，他成功將體脂壓在10%左右，造就了現在《逐玉》中穿衣顯瘦、脫衣有肉的男神體態。

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周刊王, 逐玉, 張凌赫

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