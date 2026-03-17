林志玲甜談4歲兒告白瞬間　力挺夏姿慈善特賣「第一天就要搶」

記者鮑璿安／台北報導

許久不見的第一名模林志玲受邀擔任SHIATZY CHEN夏姿．陳《拾華》慈善特賣愛心大使，今17日身穿品牌春夏系列的蕾絲套裝溫柔現身，狀態依舊亮眼。林志玲透露，自己在新人時期便獲品牌創辦人王陳彩霞欽點拍攝形象照，當時一口氣試穿超過百套服裝，也結下深厚淵源，並笑言「我應該是穿過最多夏姿服裝的藝人」。





▲林志玲出席夏姿拾華慈善特賣會。（圖／記者林敬旻攝）



林志玲在婚禮當天送客時所穿的訂製中式長禮服也是出自夏姿之手，優雅婉約的設計承載著溫暖與祝福，成為她心中難以取代的「人生高光時刻」。她表示，那件禮服不僅展現東方美學的含蓄氣質，更收藏了當天所有的幸福與感動，「那份回憶我永遠不會忘記」。





▲林志玲也透露最近感覺到最快樂的事情，是看見兒子奔向自己，並說「媽媽我愛你」。（圖／記者林敬旻攝）

一轉眼她多了慈母光環，林志玲也透露最近感覺到最快樂的事情，是看見兒子奔向自己，並說「媽媽我愛你」，對此她感性表示：「我覺得好開心、好幸福！每天都有動力去迎接新的挑戰」。此次擔任夏姿的慈善特賣愛心大使，她也搶先帶逛，笑說喜歡的東西不能等，都要第一時間入手，而她也分享自己過去喜歡蕾絲單品，但現在只有工作時刻能穿，平常與孩子相處都以輕鬆的運動服搭配小配件為主，也呼籲媽媽們帶孩子依舊要保持精緻。





▲夏姿 2026 年《拾華》慈善特賣會 ，於 3 月 17 日至 3 月 23 日於台北晶華酒店 19 樓總統套房登場（11:00–21:00）。（圖／品牌提供）

延續 23 年不間斷的公益傳統，夏姿 2026 年《拾華》慈善特賣會將部分所得持續捐助教育部「學校教育儲蓄戶」，協助經濟弱勢學童安心完成學業，讓知識與夢想得以延續。今年特賣會精選超過 4,000 件商品，涵蓋男女服飾、經典手袋、領帶、披肩與飾品配件等全系列單品，最低 2 折起，並推出每日限量優惠商品。活動將於 3 月 17 日至 3 月 23 日於台北晶華酒店 19 樓總統套房登場（11:00–21:00），讓品牌愛好者在典藏經典設計的同時，也能以實際行動為公益盡一份心力。

▲林志玲演繹 Valentino Garavani Panthea 手袋 。（圖／品牌提供）

林志玲的時尚風格也備受大家矚目，日前她以一襲黑色馬甲洋裝亮相，手提演繹 Valentino Garavani Panthea 手袋，看起來魅力十足。此外，比利時皇室御用品牌Delvaux也是她的愛牌，林志玲選擇頁岩綠款式Brillant Tempo包款搭配白色毛呢外套與印花長裙，營造出秋冬柔光般的浪漫層次，綠色皮革在金屬扣環的襯托下更顯溫潤，整體造型既高貴又自然，散發從容自信的女性力量。