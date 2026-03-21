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休息不是什麼都不做　在深呼吸與靜心之中為忙碌的自己留一點餘地

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文／人物誌

休息，是為了走更長遠的路。

耳熟能詳的Slogan，每每都在提醒我們「休息」的重要，除了字面上的養精蓄銳、充足睡眠之外，更深層的意義，往往才是現代人最需要的放鬆。在快速變動的時代，你我都背負著一定程度的壓力，倘若不找時間釋放，久而久之對身心理都會造成許多負面的影響。

雖說如此，但要進入所謂的深層休息，並非想像中容易，若是無法定心，就會不斷地被外在事物干擾，壓力不減反增。或許，我們可以透過幾個小技巧，先讓情緒平復下來，再慢慢往內在延續。

▲現代人最需要好好放鬆。（圖／Pexels，下同）

深呼吸：緩和一觸即發的負面

當遇到難過、生氣、洩氣的事情時，不安的情緒就會被挑動上來，不僅會心神不寧、影響生活狀態之外，更有可能因為這些負面，進而做出錯誤的決定，造成難以轉圜的後果，也許得花更多的力氣修復。

深呼吸，就是在那個快要失控的當下，給自己一個轉換的「機會」。一個簡單的動作，透過吸與吐之間，瞬間放鬆緊張、緩解壓力，雖然不能完全覆蓋掉突如其來的不愉快或壞心情，但至少短暫的休息，可以幫助自己降低內耗，盡快回到軌道上。

嘗試放空：讓大腦按下暫停鍵

每天的生活總是匆匆忙忙、汲汲營營嗎？又有多久沒有讓腦袋暫時放空，什麼都不要去想呢？

說真的，要完全「靜下心來」、讓腦袋一片空白，其實並不容易，尤其如今的工商社會，大家早已習慣快速的步調，慢下來反而會讓人感到不安。這時，不妨想想在做瑜伽的時候，為了配合練習、動作所做的每一次呼吸與放鬆，想像自己正專注在某個體式裡，不去想、不去看、不去聽，暫時讓大腦休息一下，讓未來的挑戰或計畫更加順暢。

睡前冥想：省思外在梳理內在

最後，則是在每一天結束、睡前之前進行簡單的冥想和反思，搭配溫柔的輕音樂，回顧整天發生的種種，對於哪些事情感到愉快、又被哪些話語感到波動，整理這一天的自己。

許多研究顯示，長期冥想能減輕壓力和焦慮，降低「壓力荷爾蒙」皮質醇的水平，維持情緒的穩定度，還可以培養覺察，降低消極的負面想法，保有身心靈的平衡。此外，冥想是一種十分正向的自我反思，帶領我們回到自己身上，從個人觀點的梳理、省思，調整對外的種種關係。

生活是彈性的，必須有時鬆、有時緊，假如長時間處於高壓的狀態，對自己和身邊的人都會產生不好的影響。好好地休息、練習和自己相處，不一定是要為了走更遠的路，而是藉由透澈的休息，減少內耗之餘，又能理解內在的真實所需。

延伸閱讀

「你今天有好好休息了嗎？」《好好休息》：擺脫身心過勞，實踐自我疼惜才能拿回人生控制權

好好吃飯、好好休息：《幸福就是吃飯睡覺等待》與病痛共存的溫柔日常

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 心靈, 休息, 放鬆

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