Jennie同款彩妝掀搜尋熱潮　底妝、唇膏、身體保養清單一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

BLACKPINK Jennie的妝容一直是韓系美妝的指標之一！從乾淨透亮的底妝、到慵懶感唇色，她的每一次妝容都會掀起「Jennie同款」搜尋熱潮。不論是舞台造型還是私下日常妝，Jennie的妝感都有那種自然又高級的氛圍感；編輯這次整理Jennie同款的底妝、唇膏還有身體保養清單，想打造她標誌性的「慵懶貓系妝」從這幾款入門準沒錯。

BLACKPINK Jennie同款底妝推薦：HERA 黑金氣墊

這款氣墊粉質非常細緻，服貼度高，上臉後會呈現柔霧微光妝效，讓肌膚看起來乾淨又高級。出油後妝面反而更自然，呈現帶光澤的絲絨肌感，很多韓系彩妝師會用它打造高級霧面底妝，除了可以修飾毛孔，還能讓五官輪廓更立體。

BLACKPINK Jennie同款唇膏1：香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 #62 Libre

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏#62 Libre是Jennie常見的氣質唇色之一！這支唇彩屬於低飽和的玫瑰奶茶色調，既有優雅感又不會過於濃烈，非常適合日常妝容。

唇膏質地為品牌經典的 絲絨霧光質地，上唇滑順服貼，同時呈現柔霧但帶微光的妝效。配方含高濃度色素粒子，能帶來均勻且持久的顯色效果，並加入乳木果油與荷荷巴油衍生物，讓雙唇在霧面妝效下仍維持舒適與滋潤感。這種玫瑰奶茶色搭配Jennie常見的乾淨底妝與低飽和腮紅，可以輕鬆打造她標誌性的慵懶貓系氛圍！

BLACKPINK Jennie同款唇膏2：Hera 裸感光澤唇蜜 #462 Speechless

Hera Sensual Spicy Nude Gloss #462 Speechless是Jennie妝容中常見的裸色唇蜜。色調屬於柔和的奶茶裸棕色，可以自然提亮唇色，同時維持低飽和的韓系氛圍感。這款唇蜜質地水潤透亮，上唇後會形成很美的玻璃感光澤，讓雙唇看起來更加飽滿立體。光澤質地和裸棕色調的結合，也讓整體妝容呈現出Jennie招牌慵懶、性感又自然的貓系妝感。

o編筆記：搭配乾淨底妝、簡單眼妝的時候，這種裸色唇蜜能讓整體妝容看起來更加高級、不刻意，是許多韓妞日常妝容中很受歡迎的唇色類型！

BLACKPINK Jennie同款身體保養：Tamburins BIGALICO 身體乳、沐浴露

Tamburins曾由Jennie擔任品牌大使的韓國香氛品牌，她私下也多次被拍到使用品牌產品。Tamburins的身體保養系列以香氛層次與極簡設計聞名，像是柑橘果香或果調香味的身體乳與沐浴露，都帶有清新療癒的氣息，質地輕盈好吸收、不黏膩，洗完澡後肌膚會留下淡淡香氣，因此深受許多韓國女生喜愛！

品牌也曾依照Jennie的喜好送上BIGALICO系列的沐浴露與身體乳，這款香氣以 苦橙、雪松與甘草為主調，帶有清爽果香與溫暖木質氣息，整體氣味自然又具有層次感。Jennie也分享過自己在挑選身體乳的時候，比較偏好富含水分、帶有奶油感的保濕質地。而Tamburins這款身體乳的濃稠度剛好，保濕度充足又不會厚重，再加上淡淡的香氣，讓她在收到這份禮物後就一直持續使用。

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