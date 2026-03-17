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戒掉明天再說！破解「拖延症」的3個方法　養成高效習慣

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▲▼ 電腦,工作。（示意圖／VCG）

▲若想真正戒掉拖延習慣，不妨從以下三個面向著手調整。（示意圖／VCG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

現代人生活節奏快，卻也越來越多人陷入「拖延症」的循環，明明知道事情很重要，卻總想著再等等、再晚一點。其實拖延並非單純的懶惰，而往往與情緒壓力、完美主義及時間管理失衡有關。若想真正戒掉拖延習慣，不妨從以下三個面向著手調整。

降低完美標準

先完成比完美更重要，許多人之所以遲遲不行動，是因為害怕做不好，於是乾脆不開始。心理學研究發現，過度追求完美反而會讓大腦產生逃避機制。與其要求一次到位，不如將目標拆解成小步驟，告訴自己「先完成60分版本」，當任務被切割得更具體、更可執行，大腦的抗拒感自然降低，也更容易啟動行動力。

運用「5分鐘法則」打破僵局

拖延往往發生在開始的那一刻，因此可以給自己一個心理緩衝：只做5分鐘，一旦開始，大腦的專注機制被啟動，往往會自然延續下去。這種方式能有效降低對任務的排斥感，讓行動變得不再那麼困難。

建立可視化的時間界線

拖延與時間模糊感息息相關，當截止期限看似遙遠，人就容易鬆懈。建議將任務設定明確的完成時段，例如利用番茄鐘工作法（25分鐘專注＋5分鐘休息），並把進度寫下來或標示在行事曆上。當時間被具體化，壓力轉化為節奏，效率自然提升。

關鍵字：

標籤:拖延症, 完美主義, 時間管理, 5分鐘法, 番茄鐘

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