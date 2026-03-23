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ITZY彩領保養5招公開！早上不洗臉、簡單護膚養出韓星透亮水光肌

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

ITZY終於要來台灣開演唱會了！作為韓國女團ITZY的成員之一，彩領擔任團內主舞，舞姿俐落卻帶著輕盈節奏感，甚至被粉絲形容連頭髮都在跳舞，還有「小絨毛」的可愛暱稱！她曾和姐姐李彩演 一起參加選秀節目 《K-pop Star 3》，雖然當時沒有進入總決賽，但兩人卻被JYP Entertainment相中並簽下成為練習生，最終彩領以ITZY成員身份正式出道。

ITZY彩領自然妝容秘訣

彩領私下的妝容通常偏向清透自然的風格，重點在於呈現肌膚原本的光澤感！她的妝感特色通常是乾淨底妝、柔和眼妝與自然氣色唇色，整體給人一種輕盈不厚重的感覺。這樣的妝感其實很依賴肌膚本身的狀態，因此彩領平時會特別重視保濕與基礎保養，讓底妝能夠更服貼。

其實彩領曾在多次訪問與節目中分享過自己的保養習慣，比起複雜的護膚程序，她更傾向以簡單、穩定的日常保養維持肌膚狀態。編輯這次整理了彩領在訪談、綜藝上分享的5個保養重點，一起來看看！

ITZY 彩領保養方法1：早上幾乎不使用洗面乳

彩領曾分享自己早上通常不會特別使用洗面乳洗臉，因為自己的肌膚偏乾，多半只會以清水簡單整理肌膚狀態，再進入保養步驟。她覺得如果過度清潔，反而容易讓肌膚變得更乾燥，因此早晨會盡量減少刺激，讓肌膚維持自然的油水平衡！對乾肌或敏感肌來說，這樣的方式也能降低肌膚負擔。

ITZY 彩領保養方法2：舞台妝後一定徹底卸妝

身為偶像，彩領每天都需要長時間帶妝登台，舞台妝通常較厚，如果清潔不徹底很容易造成肌膚負擔。因此她特別重視卸妝這個步驟，工作結束後一定會先使用卸妝產品將彩妝完全溶解，再搭配洗面產品進行清潔，確保肌膚保持乾淨狀態，也讓後續保養能更好吸收。

ITZY 彩領保養方法3：保養程序簡單但穩定

彩領私下的保養其實相當簡單！她曾提到自己的日常護膚步驟主要以卸妝、清潔、化妝水、精華與乳霜為主，屬於基礎但完整的保養流程；比起頻繁更換產品或嘗試過多保養步驟，持續使用適合自己膚質的產品、維持穩定保養習慣才是彩領維持好膚況的關鍵。

ITZY 彩領保養方法4：快速補水的方法是勤敷面膜

當工作行程密集或長時間搭飛機的時候，彩領也會透過敷面膜來為肌膚補充水分。也因為巡演和拍攝經常需要在不同環境移動，肌膚很容易乾燥或是氣候變化變得不穩定，所以保濕面膜成為她快速調整膚況的重要保養方式之一，幫助肌膚恢復水潤感。

ITZY 彩領保養方法5：維持良好生活習慣

除了外在保養，彩領認為生活習慣對肌膚狀態影響很大。保持規律作息、多補充水分、避免過度刺激的飲食，都是維持膚況穩定的重要因素！彩領覺得保養並不只是使用保養品，而是從生活習慣開始調整，才能讓肌膚長時間維持健康狀態。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, ITZY, 彩領, 保養

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