日本麥當勞「草莓蛋糕派」華麗登場　咬下3種口感網讚：太美味

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麥當勞真的把「草莓蛋糕」變成派了！日本麥當勞宣布於3月11日起，推出全新期間限定全新草莓蛋糕派（いちごショートケーキパイ），消息一出立刻在Threads與X等社群平台引發暴動，不少台灣網友紛紛標記旅日親友直呼一定要去吃！

草莓蛋糕變成派？

這次日本麥當勞主打商品「草莓蛋糕派いちごショートケーキパイ」以草莓鮮奶油蛋糕為靈感，將酸甜草莓內餡、滑順牛奶奶油與鬆軟蛋糕體三層結構，包進酥脆派皮中，一口咬下同時感受酥、軟、滑、甜酸多層次口感。

官方表示，此次新品是為歡慶「てりたま」系列30周年特別企劃，希望打造一款「能夠傳達慶祝感」的甜點。開發團隊歷經多次測試，解決派皮內蛋糕體無法蓬鬆的技術難題，最終打造出能在高溫油炸後仍保持蓬鬆口感的特製蛋糕層。售價為$220日圓起，預計販售至4月上旬。

日本麥當勞春季限定全系列餐點

日本麥當勞也同步推出「照燒豬肉堡てりたま系列」，今年更迎來了系列的30週年，多款經典口味將從3月4日起限時回歸。

照燒豬肉堡（440日圓）／照燒豬肉起司蛋堡（470日圓）

作為系列的元老級產品，多汁的豬肉餅搭配經典的照燒醬，再加上一顆完整的雞蛋，是30年來始終不變的好味道。

瀨戶內檸檬塔塔醬培根照燒豬肉堡（510日圓）

除了豬肉餅和雞蛋，口感更加豐富，因為還加上了現場煎烤的培根，並搭配使用了大量日本瀨戶內產的檸檬顆粒塔塔醬，清爽的酸度與培根的鹹香堪稱絕配。

照燒豬肉滿福堡（420日圓）

專為早餐時段設計，將照燒醬與風味濃郁的香腸肉餅結合，夾在滿福麵包體中，是早晨限定的美味。

櫪乙女草莓白桃氣泡飲（300日圓）

這款碳酸飲料結合了栃木縣產的優質草莓品種，豐沛的草莓香氣與白桃的多汁甘甜，打造出華麗的果香風味。

櫪乙女草莓白桃漂浮飲（380日圓）

在原有氣泡飲的基礎上，加上一球香草霜淇淋，變成一杯可以同時享受清爽氣泡與濃郁奶香的甜點式飲品。

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