台南三井Outlet二期康寧SNOOPY買一送一　西瓜水瓶組太可愛

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著 MITSUI OUTLET PARK 台南二期開門見客，多項新店優惠也陸續釋出，康寧餐具南台灣首間 Outlet 門市登場，內有不少 SNOOPY 新品，春季風格滿滿，還有西瓜水瓶組讓夏天充滿涼意，除全館 65 折起，再推 SNOOPY 全新系列隨行杯買一送一優惠；無印良品 370 坪大店也在一樓登場，祭出服飾滿千折百與多項點心買一送一。

康寧餐具南台灣首間 Outlet 門市也在三井Outlet二期登場，定位更偏重年輕族群喜愛的 IP 授權商品、隨行杯與保鮮盒。門市特別鎖定這兩年熱度極高的 SNOOPY 聯名款，推出「花野拾光」與「旅行趣」兩款新花色，商品涵蓋了辦公杯、手提運動瓶與輕瓷保溫杯，包括 316 不鏽鋼保溫保冰辦公杯 360ml，採用醫療級不鏽鋼與立體公仔杯蓋，可愛與機能兼具，另款「鋅動輕瓷不鏽鋼雙飲手提保溫杯 720ML，則是以易潔層與手提設計，方便外帶飲品使用，售價 1,380 元起。

開幕期間即起至 4／16，全館提供 65 折起的基本折扣，若購買 3 件商品可再享 88 折，5 件以上再打 85 折，最低折扣下探 2.7 折。針對主打的 SNOOPY 新品，「花野拾光」及「旅行趣」系列隨行杯瓶均享有買一送一優惠，消費滿 1,500 元還會加贈 SNOOPY 冒險日常系列馬克杯。

此外，指定日期還舉行「真摔盤送金碗」互動挑戰，讓消費者親自測試 Corelle 餐盤的耐用度。於 3／21 至 3／22、3／28、3／29、4／3 至 4／6、4／11 至 4／12 指定日期現場報名，將挑戰照片分享至個人社群(限動或貼文皆可)，並標記「@康寧餐具」，完成任務即送市價 340 元的晶彩琥珀 540ml 餐碗。

無印良品三井Outlet二期門市座落於商場一樓，以寬 40 公尺的開放式門面迎接顧客。內部空間有 370 坪，涵蓋完整的服飾、生活用品、家具與食品，設置免費「補水站」，鼓勵消費者自備容器減少塑膠瓶使用，同時也導入「自助收銀」服務，讓假日湧入的大量人潮能透過信用卡或行動支付快速結帳。

無印良品表示，即起至 4／1 消費者在台南門市購買男女裝或童裝正價品，滿 1,000 元可現抵 100 元，滿 2,000 元抵 200 元；指定飲品、含餡草莓、無選別吐司酥餅與爆米花均享買一送一。單筆消費滿 888 元的民眾，可獲每日限量的自由組合收納包。