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台南三井Outlet二期康寧SNOOPY買一送一　西瓜水瓶組太可愛

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▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著 MITSUI OUTLET PARK 台南二期開門見客，多項新店優惠也陸續釋出，康寧餐具南台灣首間 Outlet 門市登場，內有不少 SNOOPY 新品，春季風格滿滿，還有西瓜水瓶組讓夏天充滿涼意，除全館 65 折起，再推 SNOOPY 全新系列隨行杯買一送一優惠；無印良品 370 坪大店也在一樓登場，祭出服飾滿千折百與多項點心買一送一。

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

康寧餐具南台灣首間 Outlet 門市也在三井Outlet二期登場，定位更偏重年輕族群喜愛的 IP 授權商品、隨行杯與保鮮盒。門市特別鎖定這兩年熱度極高的 SNOOPY 聯名款，推出「花野拾光」與「旅行趣」兩款新花色，商品涵蓋了辦公杯、手提運動瓶與輕瓷保溫杯，包括 316 不鏽鋼保溫保冰辦公杯 360ml，採用醫療級不鏽鋼與立體公仔杯蓋，可愛與機能兼具，另款「鋅動輕瓷不鏽鋼雙飲手提保溫杯 720ML，則是以易潔層與手提設計，方便外帶飲品使用，售價 1,380 元起。

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

開幕期間即起至 4／16，全館提供 65 折起的基本折扣，若購買 3 件商品可再享 88 折，5 件以上再打 85 折，最低折扣下探 2.7 折。針對主打的 SNOOPY 新品，「花野拾光」及「旅行趣」系列隨行杯瓶均享有買一送一優惠，消費滿 1,500 元還會加贈 SNOOPY 冒險日常系列馬克杯。  

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

此外，指定日期還舉行「真摔盤送金碗」互動挑戰，讓消費者親自測試 Corelle 餐盤的耐用度。於 3／21 至 3／22、3／28、3／29、4／3 至 4／6、4／11 至 4／12 指定日期現場報名，將挑戰照片分享至個人社群(限動或貼文皆可)，並標記「@康寧餐具」，完成任務即送市價 340 元的晶彩琥珀 540ml 餐碗。

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

無印良品三井Outlet二期門市座落於商場一樓，以寬 40 公尺的開放式門面迎接顧客。內部空間有 370 坪，涵蓋完整的服飾、生活用品、家具與食品，設置免費「補水站」，鼓勵消費者自備容器減少塑膠瓶使用，同時也導入「自助收銀」服務，讓假日湧入的大量人潮能透過信用卡或行動支付快速結帳。

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

無印良品表示，即起至 4／1 消費者在台南門市購買男女裝或童裝正價品，滿 1,000 元可現抵 100 元，滿 2,000 元抵 200 元；指定飲品、含餡草莓、無選別吐司酥餅與爆米花均享買一送一。單筆消費滿 888 元的民眾，可獲每日限量的自由組合收納包。

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

▲台南三井Outlet二期試營運，居家品牌康寧、無印良品均祭出開幕優惠。（圖／品牌提供）

關鍵字：

三井Outlet台南, MUJI無印良品, 康寧餐具, SNOOPY, 開幕優惠, 買一送一

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