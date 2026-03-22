忍一下就好？情緒爆發時別人只會記得你發脾氣的那次

文／人物誌

在與人相處的過程中，很多人都有一個習慣就是「忍耐」。同事講話刺耳一點，忍一下；朋友臨時爽約，算了；家人說了讓人受傷的話，也告訴自己不要計較。

我們從小被教導要體諒、要懂事、不要太敏感。久而久之，忍一下就過了變成一種習慣。尤其在人際關係裡，大家都怕衝突，怕氣氛尷尬，怕被貼上難搞的標籤，所以選擇把不舒服吞回去。

忍耐，真的能解決問題嗎？

忍耐有時確實有必要。比如對方只是無心之失，事情也不影響長遠關係，選擇放過自己，是成熟的一種表現。但如果每一次不開心都只會忍耐，反而會讓自己很壓抑。

▲（圖／驕陽似我》劇照，下同）

當你總是忍，會發生幾件事：

1.情緒沒有出口

人不可能沒有負面感受，被冒犯、被忽略、被誤解，都是很正常的反應。可當你一次次告訴自己不要計較，內心其實是在否定自己的感受。久而久之，你甚至會開始懷疑：「是不是我太玻璃心？」

2.別人根本不知道你不開心

很多人以為對方應該懂。但事實是，沒說出口的委屈，對方真的感受不到。你笑著回應，語氣平穩，對方自然認為一切沒問題。於是同樣的情況，一再重演。

3.你在關係裡越來越痛苦

因為你付出的是情緒成本。一邊維持表面的和諧，一邊在心裡默默扣分。等到有一天你撐不住時，那些舊帳會一次爆發。

情緒累積，最後往往是大爆發

長期忍耐最常見的結局，不是和平收場，而是情緒失控。當情緒累積到一定程度，一句簡單的話或一件看似不重要的小事，就可能成為導火線，例如對方晚回訊息、開了一個玩笑，你卻突然爆炸。朋友反而會一臉錯愕地問：「有這麼嚴重嗎？」

這時候，人們只會記得你發脾氣的那一次，卻看不到你之前的長期忍耐，因為那些負面的情緒你都選擇不說出來，於是彼此間的關係反而會變得更糟。

不忍耐，就一定是吵架嗎？

很多人害怕表達，是因為覺得說出不開心會撕破臉。但其實，情緒可以用很多方式被表達，不一定是攻擊。

例如：

● 用描述感受代替指責：「剛剛那樣說，我其實有點受傷。」

● 就事論事，而不是翻舊帳。

● 在情緒還輕微的時候說出來，而不是等到快爆炸才說。

這些都不是為了爭輸贏，而是為了讓關係更健康。真正穩定的關係，不是沒有衝突，而是能夠處理衝突。

懂得表達，比一味忍耐更成熟

忍耐有它的價值，但前提是心裡真的放下，而不是勉強壓下。如果你發現自己常常在夜深人靜時反覆想起某些話、某些場景，代表那件事其實還卡在心裡。與其等別人發現你的不舒服，不如在適當的時候說出來。

一直忍耐，看起來很懂事，但長期下來，只是讓自己更委屈，也讓關係更脆弱。真正對自己好的方式，不是逞強地什麼都吞下去，而是在尊重別人的同時，也不忽略自己的感受。

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