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星巴克「森林中的玻璃盒」門市登場！店內就能感受春天　另3間門市也能賞櫻

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▲星巴克櫻花門市。（圖／品牌提供）

▲星巴克「林口文化北門市」近期開幕，主打玻璃元素，成為最新的櫻花門市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克「林口文化北門市」於 3／16 開幕，大片玻璃外觀的設計，是被譽為「森林中玻璃盒」的新門市，因應春季店外三株富士櫻也如期綻放，在店內透過開放式天花板與玻璃元素交錯，抬頭就能感受春天，加持咖啡時光。開幕期間首賣的櫻花隨行卡，更祭出滿額贈小熊停車號碼牌、摩登點心碗，以及星禮程會員專屬的好友分享券，邀請咖啡迷們在春暖花開之際造訪新地標。

▲星巴克櫻花門市。（圖／品牌提供）

「林口文化北門市」在設計上完美融合自然光影，以大地色系搭配開放式天花板，簡約的背景與線性木質框架交錯，讓陽光透過大片玻璃窗灑落，營造出如同在森林樹冠下品嚐咖啡的律動感。門市周邊特別種植了三株富士櫻，每逢 2 至 3 月花季，粉色花瓣與玻璃盒般的建築交織，顧客坐在店內就能近距離欣賞粉嫩櫻花雨，感受夢幻的春日浪漫 。

▲星巴克櫻花門市。（圖／品牌提供）

▲星巴克櫻花門市。（圖／品牌提供）

慶祝新店開幕，星巴克特別推出地區限定商品，以門市落地窗外的櫻花美景為主角的限定隨行卡，售價 150 元。即起至 3／29（（3／20 與 3／26 除外），當日單筆消費滿 1,000 元，即可獲得「小熊臨時停車號碼牌」；3／30 至 4／12 期間，消費滿 1,800 元則可獲得「星巴克工坊摩登點心碗」。此外，星禮程會員在 3／19 前單筆消費滿 350 元，可額外獲贈好友分享券。

▲星巴克櫻花門市。（圖／品牌提供）

同場加映：林口中山、林口文化三、陽明山草山門市　漫遊全台櫻花秘境
除最新開幕的文化北門市，林口地區還有兩間賞櫻名所值得順遊。深受網美喜愛的「林口文化三門市」，以三色櫻街景聞名 ；而「林口中山門市」則在周邊種植八重櫻，店內設計更巧思運用高低錯落的造型垂管，模擬置身櫻花樹下的氛圍 。若想遠離市區，陽明山上的「草山門市」則是另一種風景，美式白色木造建築與綠茵草地相互映襯，是春日漫遊的最佳去處 。

▲星巴克櫻花門市。（圖／品牌提供）

▲星巴克林口文化三門市。

▲星巴克櫻花門市。（圖／品牌提供）

▲星巴克林口中山門市。

▲星巴克櫻花門市。（圖／品牌提供）

▲星巴克草山門市。

MITSUI OUTLET PARK 林口近期也打造浪漫的日系花見之旅，即起至 5／31，推出全新限定造景「春日倒映‧遇見美好」，全館戶外區以朵朵滿開的紫藤花、櫻花和繡球花，交織出繽紛愜意的繁花物語。

▲三井林口春天造景。（圖／業者提供）

現場更有巧妙運用顛倒視覺、吸引力十足的「倒映之庭」造景，以及日系庭園氛圍，讓消費者邊逛街邊拍美照。位於Ⅰ館西口噴水池的「花影水檻」，以嫩粉與藍紫色調的花卉妝點，將西口打造成通往春日秘境的起點。位在Ⅰ館水幕廣場的「藤花靜棧」，則以滿滿的紫藤花瀑，順著木造涼亭屋簷點綴，逛街之餘小憩就能享受靜好片刻。

▲三井林口春天造景。（圖／業者提供）

Ⅰ館中央廣場為主打的「倒映之庭」造景，庭中有著象徵時空交界的「光之門」，穿過門後就能進入如鏡像般翻轉的世界，有著倒掛綻放的櫻花樹、懸浮的日式茶几，構築出打破視覺常規的華麗春日場景。

▲三井林口春天造景。（圖／業者提供）

氛圍感十足的日系庭園元素也到位，Ⅰ館中央廣場的「日式茶庭茶映軒」，顧客可席地坐於和室，沉浸在木質調香氛的柔和，以及靜謐的日式風情之中。周圍還有櫻花圍繞的「春之迴廊」，以及模仿江邊渡口小船的「載春之舟」，像是走進古典日式畫卷，絕對能拍好拍滿。

▲三井林口春天造景。（圖／業者提供）

關鍵字：

林口文化北門市, 森林玻璃盒, 富士櫻, 車道型門市, 林口文化北隨行卡, 小熊臨時停車號碼牌, 星巴克工坊摩登點心碗, 林口中山門市, 草山門市, 賞櫻門市

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