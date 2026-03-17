GU話題錐形9分神褲超顯瘦！與rokh聯名亮點搶看　超推790元芭蕾舞鞋

記者鮑璿安／綜合報導

隨著氣候轉暖，在春光明媚的天氣，最適合為衣櫥入手一些舒適涼爽的穿搭單品，快時尚品牌GU本季以熱銷突破千萬件的BARREL錐形褲為核心，推出全新Barrel Ankle系列，主打九分比例與輕盈穿著體驗。而GU與南韓設計師品牌rokh的聯名也迎來第四章，整體系列在復古與現代之間取得平衡，以下搶先揭曉春夏最新話題品項。

▲女裝Barrel Ankle輕型牛仔錐形褲_原價$990；女裝BarrelAnkle輕便錐形褲_原價$790。（圖／品牌提供）





▲輕型牛仔Barrel leg錐形輕便褲_原價$990。（圖／品牌提供）

GU全新Barrel Ankle系列主打為輕型牛仔錐形褲與輕便錐形褲，透過縮短褲長與優化輪廓，讓不同身形都能呈現立體線條。設計重點在彈性腰圍與輕透材質，提升長時間穿著的舒適度，同時回應春夏高溫氣候需求。風格上延伸法式學院與城市波希米亞語境，透過丹寧與大地色系打造俐落或柔和的穿搭選擇；男裝同步導入輕型牛仔材質，兼顧透氣與造型感，強化日常實穿性。即將於3 月 27 日（五）開賣的GU × rokh系列，則以復古設計感為一大看點，氣球袖長版上衣與摺飾連身裙，以立體布料與荷葉剪裁強化份量感，呈現柔和卻具結構的造型語言，設計同時加入可調式氣球褲與短版外套，自定義想要的廓形。





▲女裝雙繫帶芭蕾運動鞋_原價$790 。（圖／品牌提供）

同時，H&M Atelier推出2026春夏系列，以濱海生活為靈感展開設計主軸，將簡潔廓形與流暢結構融合，涵蓋實穿的口袋襯衫、亨利衫與無袖針織等單品，強調層次疊搭與比例控制，呈現鬆弛而修長的輪廓。設計聚焦自然日曬質感，透過褪色色調與柔和光感，營造從容且帶有生活痕跡的風格語言。面料結合棉質、麂皮與機能材質，形塑剛柔並濟的觸感對比，也提升穿著的多場景適應性。色彩靈感源自普羅旺斯地貌，以塵土色、薄荷綠與水洗丹寧構築清爽基調。





▲H&M Atelier推出2026春夏系列，以濱海生活為靈感展開設計主軸。（圖／品牌提供）