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Felix受寵搶先戴LV新項鍊　海軍藍蘇打石首入設計

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▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲韓星Felix出席LV 2026秋冬女裝大秀，搶先疊戴Color Blossom高級珠寶系列最新項鍊。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

韓團Stray Kids成員Felix日前以LV（Louis Vuitton，路易威登）全球代言人身份，出席品牌於巴黎舉辦的2026秋冬女裝大秀，他搶先佩戴了LV Color Blossom系列最新珠寶，疊戴包括黃K金鑲嵌蘇打石與鑽石的多圖案長項鍊，以及結合玫瑰K金、白色珍珠母貝與密鑲鑽石的XL太陽吊墜與長項鍊，完美詮釋此系列輕鬆優雅且俏皮精緻的時尚魅力。

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲Felix佩戴的LV Color Blossom BB Star and Sun Multi-Motif黃K金鑲蘇打石及鑽石長項鍊，1,310,000元。

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲LV Color Blossom BB Star黃K金鑲嵌蘇打石及鑽石項鍊，101,000元。

LV今年歡慶標誌性Monogram帆布誕生130周年，以此經典圖案入設計的Color Blossom珠寶系列，也推出28件新品慶祝，首度加入珠寶界罕見的海軍藍蘇打石，其性質堅硬且相對不透明，帶有象徵大自然聯繫的細微內含物，為了呈現完美的對稱性與光線反射，原石需經過比平面寶石長達五倍的研磨與立體雕刻過程，LV共推出7款蘇打石珠寶，包含星星與太陽圖案的吊墜、長項鍊、多圖案手鍊以及鑲嵌鑽石的開口戒指與耳釘。

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲LV Color Blossom BB Star and Sun Multi-Motif 黃K金鑲嵌蘇打石及鑽石手鍊，354,000元。

此外，LV同步發表密鑲鑽石款式，將鑽石環繞於中心弧面寶石周圍，新作品涵蓋了白色珍珠母貝吊墜、孔雀石星星獎章式項鍊，以及多款可供疊戴的短項鍊、長項鍊、閉合戒指與耳環。此外，粉色珍珠母貝款式亦同步擴展，新增包含長項鍊與手鍊在內的5款設計。

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲Felix同時搭配LV Color Blossom XL Sun玫瑰金鑲白色珍珠母貝、密鑲鑽石項鍊，655,000元。

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲LV Color Blossom BB Star玫瑰金鑲孔雀石與鑽石單枚垂墜耳環，92,500元。

法國珠寶腕錶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也為經典Lucky Spring系列增添藍色元素，推出長項鍊、手鍊、胸針、指間戒及耳環等5款新珠寶。蝴蝶圖騰自1906年起便是世家的靈感源泉，此次選用色澤勻稱的藍色瑪瑙與青金石，鑲嵌於經典圓珠邊框中。長項鍊採不規則構圖，展現彩蝶翩翩起舞的靈動神態；Between the Finger指間戒則以梅花、鈴蘭與蝴蝶隔空相對，呼應春日生意盎然的氛圍。

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列黃K金鑲嵌青金石、藍色瑪瑙、綠色瑪瑙及白色珍珠母貝的15枚圖騰長項鍊，730,000元。（圖／梵克雅寶提供）

▲▼LV,VCA 。（圖／公關照）

▲Lucky Spring Butterfly系列黃K金鑲嵌青金石、藍色瑪瑙及白色珍珠母貝的指間戒，271,000元。

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Felix, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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