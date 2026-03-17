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LOPIA排隊「看不到盡頭」超瘋狂　台南三井Outlet二期首日試營運

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▲台南三井Outlet二期試營運首日。（圖／網友提供）

▲台南三井Outlet二期試營運首日，LOPIA一開店在午前就排出長長人龍。（圖／網友提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台南三井 Outlet 二期今（3／17）起對外試營運，在地民眾首度進場體驗，包括無印良品 370 坪大店」、西松屋台灣一號店全在這裡插旗，首日最熱門的店舖莫過於 LOPIA，祭出和牛買一送一優惠，一開門就大排長龍，網友表示「看不到隊伍盡頭」、「至少要等 2 小時」，連 LOPIA 日籍總經理都表示「沒想到顧客會一下子湧入」，買一送一優惠還一度緊急暫停。

▲台南三井Outlet二期試營運首日。（圖／網友提供）

台南三井Outlet二期今對外登場，3／17 至 3／19 為試營運期間，預計3／20正式開幕，預計將新增約 50 家品牌，全館總店舖數達到約 240 家，試營運首日雖然是平常上班日，仍有大批在地民眾一早就在店外準備進場，而日系超市 LOPIA 更是一開門就爆滿，許多人都衝著和牛買一送一、保冷袋特價優惠。

▲台南三井Outlet二期試營運首日。（圖／網友提供）

現場還不到中午店外就排出超誇張的人龍，直接繞著賣場公用走道好幾圈，這情況連許多在地人都嚇到，紛紛留言表示「今天只有我要上班嗎」、「真的是擠爆了」、「根本太誇張」、「隊伍看不到盡頭耶」、「現在外面路上都看不到人影，原來台南人都在那邊」。

▲台南三井Outlet二期試營運首日。（圖／網友提供）

連 LOPIA 日籍總經理都相當驚訝，開幕前還留言表示：「雖然今天是開幕日，不過因為算是試營運，而且又是星期二，應該不會太擁擠。歡迎大家輕鬆地來逛逛、享受購物的樂趣喔。」，而開幕後因為人潮擠爆，和牛買一送一優惠可能是因為超出預期，還一度暫停到下午 3 點才重新開啟（看來是太小看台南人的熱情了啊）。

▲台南三井Outlet二期。（圖／三井不動產）

台南三井 Outlet 二期減少名品與服飾的比重，主打超市、母嬰、居家與大型家電，以在地消費者為主，包括在日本以「高 CP 值、種類多到數不清」著稱的西松屋，從嬰幼兒衣物、育兒雜貨到日常用品應有盡有，以後台南爸媽不必飛日本，就能在二期商場內輕鬆採買，體驗高 CP 值的日系育兒生活。

此外日系超市 LOPIA 也提供肉品與生鮮、獨家的日系熟食，台南二號店預計將提供眾多自有品牌零食，以及開賣福岡縣選為故鄉納稅（ふるさと納税）回禮品「人氣起司蛋糕」。

▲台南三井Outlet二期。（圖／三井不動產） ▲台南三井Outlet二期。（圖／三井不動產）

▲西松屋、天吉屋。

二期也引進台南獨家日系餐飲品牌「pommesポムの樹」與「天吉屋」，天吉屋以香酥鮮美的天丼聞名，並有在地強調古早柴燒甘甜淨水，搭配嚴選肉品與台南特色熟食的的「及水火鍋」，讓人在百貨商場內也能品嚐到傳統台南味 。

▲台南三井Outlet二期。（圖／三井不動產）

▲及水火鍋。

二期的空間設計以「Tropical Alley」為概念，巧妙融入鳳凰花與榕樹等在地元素，創造出活力十足的動線 。各樓層皆設有與一期串聯的連通道，確保消費者能擁有寬廣順暢的購物體驗 。館內同步引進「MUJI 無印良品」、「寶雅」等生活店舖。

關鍵字：

台南, 三井Outlet, LOPIA, 和牛, 試營運, 二期, 擠爆, 樂比亞

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