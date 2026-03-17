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時裝周／Valentino先生離世後的第一場秀！大勢鉚釘包回歸　壓軸紅禮服藏深意

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記者鮑璿安／綜合報導

本次巴黎時裝周的日程表上少了熟悉的Valentino，品牌選擇回到羅馬獨立舉辦2026秋冬系列大秀，這一場名為「Interferenze相互作用」的系列，展現創意總監Alessandro Michele在極繁華麗與理性之間的拉扯，更是品牌創辦人Valentino先生離世後的第一次發表，因此重回誕生地羅馬再次出發，顯得更具意義。

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲valentino。（圖／品牌提供）

秀場選址巴貝里尼宮，這座建於17世紀的巴洛克建築首次作為時裝秀場使用，本身即具高度象徵性。建築由貝尼尼與波洛米尼共同參與設計，兩位建築師對空間的截然不同理解，分別體現在宮殿兩端的樓梯之中，一側是方正穩重、比例嚴謹的結構，另一側則是流動蜿蜒、帶有不穩定感的橢圓旋梯。也因此呼應本季核心概念，彰顯不確定性的並存。

Alessandro Michele的設計總是能讓人瞬間夢回復古年代，本次捕捉1980年代的明亮氛圍，系列以寬肩西裝與結構襯衫重新勾勒經典輪廓，傳遞出鮮明的自信與力量感。而與浮誇肩線一同吹響協奏曲的是下身的流動裙裝，以輕柔荷葉邊、蕾絲傳遞強烈的對比，讓剛硬與柔軟在同一造型中交會，形成更具層次的視覺張力。

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲valentino。（圖／品牌提供）

壓軸晚裝則回歸品牌語彙，從層層堆疊的薄紗長裙到經典Valentino紅色直筒禮服，向創辦人Valentino Garavani所建立的高級訂製精神致敬。讓Valentino愛好者無法抗拒的鉚釘元素也在本季站上大勢巔峰，眾多的包款、鞋履配件單品以密集的小方塊鉚釘進行點綴，形成最為華麗的收尾。而全新的Panthea包款運用狂野的動物紋印花拼接，就是要讓極繁主義的趨勢來得更加猛烈一些。

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲valentino。（圖／品牌提供）

看更多巴黎時裝周話題大秀

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

Balenciaga 2026秋冬系列以《ClairObscur》（明暗對照）為題，靈感來自文藝復興時期的繪畫技法，唯有在陰影的襯托下，才真正被看見。Pierpaolo的第二季也顯得駕輕就熟，81套造型色彩運用趨於克制與冷冽，黑色成為開場主旋律，許多日常造型延續Cristóbal Balenciaga對結構的尊重，像是皮革飛行夾克搭配高衩鉛筆裙、立領短版海軍外套覆於貼腿褲之上、繫帶連身褲與皮革斗篷式洋裝，皆以純黑亮相，拿出他對於輪廓的極佳把控，勾勒出強勢卻收斂態度。

關鍵字：

Valentino, 羅馬時裝秀, AlessandroMichele, 秋冬系列, 鉚釘元素

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