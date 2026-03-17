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排球少年Ｘ日本藏壽司聯名登場！4大高校主題餐點　角色壽司盤必收藏

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

日本連鎖迴轉壽司品牌くら寿司（藏壽司）宣布與人氣動畫《排球少年！！》展開聯名合作，於3月6日至3月31日於日本全國門市登場，活動還推出四大高校主題餐點、滿額贈限定資料夾與壽司盤，扭蛋小物也都全面換上排球少年角色，消息一出，粉絲立刻暴動直呼：「機票訂好了！」

4大高校主題餐點

本次聯名餐點以烏野、音駒、梟谷學園、稻荷崎四所高校為靈感，推出4款獨家餐點，每份都附贈一張原創限定卡片。

【Threads上紅什麼】排球少年Ｘ日本藏壽司聯名開跑！4大高校主題餐點、周邊一次看

烏野高校的橘子可樂（530日圓）

以排少主角日向翔陽為靈感，飲品結合橘子果凍、雪酪與無添加可樂，喝來充滿活力且清爽。

【Threads上紅什麼】排球少年Ｘ日本藏壽司聯名開跑！4大高校主題餐點、周邊一次看

音駒高校的焦糖蘋果聖代（430日圓）

靈感來自音駒高校的孤爪研磨最愛的蘋果派，使用蘋果蜜煮、黑可可脆片重現派皮口感，搭配焦糖醬與香草冰淇淋打造多層次風味。

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梟谷學園高校的加倍牛五花！芥末美乃滋壽司（350日圓）

結合木兔光太郎愛的燒肉與赤葦京治喜歡的芥末拌青菜，牛五花搭配芥末美乃滋與黑胡椒，香氣十足。

【Threads上紅什麼】排球少年Ｘ日本藏壽司聯名開跑！4大高校主題餐點、周邊一次看

稻荷崎高校的鮪魚澤庵手卷（400日圓）

鮪魚澤庵手卷將宮侑最愛的鮪魚與宮治執著的飯糰結合，口感清爽又有份量。

【Threads上紅什麼】排球少年Ｘ日本藏壽司聯名開跑！4大高校主題餐點、周邊一次看

排球少年Ｘ藏壽司全系列限定周邊

本次聯名最受矚目的視覺亮點，莫過於各校人氣角色穿上藏壽司工作服的造型，角色包含烏野的日向、影山、月島、音駒的研磨、黑尾、夜久、梟谷的木兔、赤葦、木葉，以及稻荷崎的宮兄弟與北信介，通通化身Q版的藏壽司店員。

限定吊飾（全12款）：Q版角色穿著制服的超萌模樣，吊飾不只能當雨傘掛飾，還能發揮創意拿來收納耳機線或掛在包包上，實用度與可愛度兼具。

【Threads上紅什麼】排球少年Ｘ日本藏壽司聯名開跑！4大高校主題餐點、周邊一次看

原創徽章（全8款）：角色換回經典球衣造型，可以別在帆布包、外套或收藏展示。

動畫名場面紙膠帶（全4款）：精選動畫中的高光時刻與經典畫面設計，無論用來裝飾手帳、包裝禮物或貼在筆記本上，每一段都讓人回憶湧現。

滿額贈兩波開搶

此外，日本官方更推出兩彈消費滿額禮。只要單筆消費滿2,500日圓，第一彈3／6起贈送角色透明資料夾，第二彈3／19起則是極具收藏價值的原創角色壽司盤，全日本限量30萬份，送完為止。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 排球少年, 藏壽司

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