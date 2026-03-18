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5個習慣輕鬆培養「早晨正念」　一天比一天更有力量

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▲毛小孩,寵物,狗狗,汪星人,陪伴,幸福,開心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新的一年正是開啟正向習慣的好時機，做些小改變，日積月累的力量會越來越大。（圖／pexels、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

早晨不僅是一日之初，也是決定一天心情與效率的關鍵時刻。與其匆忙開始，不妨透過幾個簡單的正念習慣，讓每個早晨都充滿平靜與儀式感。不需要花太多時間，只要有心，這些方法就能帶來大大的改變。五個輕鬆實踐的早晨正念習慣，幫助你一股作氣開啟全新一天。

▲▼租屋,噪音,買房,滑手機。（圖／Pixabay）

起床後，先別急著滑手機
清晨醒來是一天最清新的時刻，別讓手機訊息打亂你的節奏。試著靜靜地躺在床上，感受身體的舒展與呼吸的平穩。這段時間可以用來與自己的思緒對話，或者輕輕拉伸一下，喚醒身體的活力。把這些變成固定的「手機免打擾」時段，會讓你更有掌控感地開始一天。

▲▼想要成功減重　就從每日按時早餐做起 。（圖／Unsplash）

好好享用早餐 
早餐不僅是身體的燃料，也是心靈的滋養。試著自己準備一些喜歡的食物，無論是中式的溫暖豆漿油條，還是西式的鬆餅水果拼盤，專注於每一口的滋味與口感。這不僅能滿足味蕾，也能讓你感受到生活中的美好，為接下來的挑戰做好準備。

▲木地板,瑜珈（圖／取自免費圖庫Pexels）

進行簡單的晨間運動 
動一動身體，不只是為了健身，更是讓自己從睡眠的慵懶中完全甦醒。從幾分鐘的簡單伸展開始，舒展你的頸部、背部和四肢，讓血液循環更順暢。如果有時間，也可以試試輕快的早晨散步，感受戶外空氣的清新與陽光的溫暖。這樣的運動不僅能放鬆心情，還能讓你更有動力面對一天的挑戰。

▲▼作家、寫字、筆記、書寫。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記下三件值得感謝的事情 
每天的開始不一定是匆匆忙忙的追逐，也可以是一次感恩的練習。拿出筆記本或手機，記錄下生活中讓你感到溫暖的小事，也許是昨晚朋友的一句問候，或是今天窗外陽光特別溫柔。這個過程會幫助你重新認識生活的美好，讓一整天都被正向能量所充滿。

讀書,念書,國考,考試,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

規劃一天的目標或待辦事項 
用幾分鐘整理當天的重點事項，不僅能幫助你理清思緒，也能提高工作的專注度。試著把目標分成重要和次要兩類，按部就班地完成。這樣的習慣會讓你更有效率，也能減少因臨時事件而感到的慌亂。面對挑戰時，這種有條理的感覺會成為你的穩定基石。

關鍵字：

晨間習慣, 正念生活, 早晨運動, 感恩筆記, 效率提升

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