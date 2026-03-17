經期飲食怎麼吃？5大重點穩定經血量、減少疲倦不適

▲經期時的飲食尤其重要，吃對食物幫助減緩不適。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

經期來時，身體流失營養、荷爾蒙波動，容易出現疲倦、經血量不穩等問題。營養師高敏敏分享，其實透過日常飲食調整，就能溫和幫助身體恢復平衡。掌握幾個關鍵營養素，讓經期更順、氣色也更穩定。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏解釋，月經期間會流失鐵質，加上荷爾蒙變化，容易影響體力與情緒。若飲食不均衡，可能讓經血量忽多忽少、經痛加劇或水腫更明顯，因此「吃對」比「吃多」更關鍵。

#補充補鐵食物

補鐵是經期最基本也最關鍵的一步。建議在日常飲食中加入紅肉、豬肝、蛤蜊，以及菠菜、地瓜葉等深綠色蔬菜，幫助補充流失的鐵質，減少頭暈與疲倦感。可從經期前一周開始留意攝取，延續到經期中效果更穩定。

#想讓補鐵更有效率，搭配維生素C

像是奇異果、芭樂或甜椒，都是常見且容易取得的選擇，建議與含鐵食物同餐或餐後食用，有助提升吸收率，同時也讓氣色看起來更紅潤。

#穩定荷爾蒙則需要從B群與蛋白質著手

全穀類（如糙米、燕麥）、豆製品、雞蛋與魚類都是不錯來源，平時就應該均衡攝取，在經期前後可以稍微增加比例，有助於調節身體機能，讓經期更規律。

#油脂的種類也會影響身體狀態

建議選擇鮭魚、酪梨、堅果或橄欖油等「好油脂」，提供身體必需脂肪酸，幫助荷爾蒙維持正常運作。每天適量攝取即可，避免過量造成負擔。

#經期期間應盡量避免刺激性食物。

像是咖啡、精製糖與油炸食物，都可能加劇經痛、影響情緒或造成水腫。特別是在經期前後一週，適度減少攝取，有助讓身體維持在較穩定的狀態。