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潘瑋柏嬌妻愛馬仕是標配　疊搭卡地亞鑽石手環與百萬AP錶閃爆

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▲▼ 潘瑋柏老婆Luna 。（圖/翻攝IG）

▲Luna疊搭1,630,000元卡地亞LOVE鑽石手環、鑽石網球手鍊與約1,240,000元AP皇家橡樹系列迷你霜金石英腕錶。（圖／翻攝lunaaay__IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星潘瑋柏2020年與小13歲的大陸空姐宣云（Luna）結婚，他們對於家庭生活相當低調，直到去年元宵節Luna首度分享與女兒的甜蜜互動，才間接證實兩人育有一女，不過夫妻倆倒是樂於秀時尚行頭，Luna日前請造型師做妝髮，露了一手貴氣，疊搭了卡地亞（Cartier）LOVE鑽石手環、鑽石網球手鍊與AP（Audemars Piguet，愛彼），璀璨耀眼。

▲▼ 潘瑋柏老婆Luna 。（圖/翻攝IG）

▲Luna經常隨老公潘瑋柏參加AP總部活動，身穿晚禮服搭配愛馬仕鱷魚皮凱莉包。（圖／翻攝lunaaay__IG）

Luna所戴的卡地亞LOVE手環除了標誌性的螺絲元素，其他白K金環圈全鑲滿美鑽，價值約1,630,000元，她同時搭配鑲嵌一圈美鑽的網球手鍊，更加華麗，而腕錶選戴1,240,000元AP Royal Oak皇家橡樹系列迷你霜金石英腕錶，此錶徑23毫米的小巧錶款雖未鑲嵌美鑽，但因採用霜金工藝讓整錶閃閃發亮。

▲▼ 潘瑋柏老婆Luna 。（圖/翻攝IG）

▲Luna收藏不少愛馬仕包，手拎紅色款柏金包。（圖／翻攝lunaaay__IG）

潘瑋柏是演藝圈的鐘錶收藏家，AP是他的愛牌之一，經常受總部邀請出席活動，Luna也愛相隨，除了必備AP名錶，愛馬仕（Hermès）包也是她的重要行頭，出席晚宴拎著鱷魚皮凱莉包，貴氣指數滿點。

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關鍵字：

潘瑋柏, 宣云, Luna, AP, Cartier, 卡地亞Hermes, 愛馬仕

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