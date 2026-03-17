春夏防曬怎麼挑？清爽不黏5款防曬推薦一次看

記者曾怡嘉／綜合報導

隨著氣溫逐漸回升，紫外線強度同步升高，防曬成為春夏保養不可或缺的關鍵步驟。不少人對防曬的印象仍停留在厚重、黏膩或影響上妝，新一代防曬，不僅兼顧清爽與保濕與防護力更是大大加乘。

高係數防曬通常需要更完整的防護膜結構，若配方偏油或成膜感強，就容易產生厚重與悶感。近年產品多透過水感質地與成膜技術升級，改善使用體驗，同時維持高防護力。

▲ORBIS 超全能盈白精華防曬乳，SPF50+/PA++++，50g，1,250元。

主打清爽水潤質地，能緊密貼合肌膚，並透過品牌表示的「瞬間自動防禦科技」，利用粉體技術提升防護膜完整度。整體使用感偏滑順輕盈，即使高係數防曬也不易有厚重負擔。



▲曼秀雷敦 水潤肌 高濃度玻尿酸防曬精華，SPF50+/PA++++，70g，419元。

以高保濕為訴求，主打添加高濃度玻尿酸，塗抹時帶有精華液般水潤感，適合偏乾肌或長時間待在冷氣房族群使用，同時維持日常防曬需求。



▲資生堂 金鑽高效防曬露 NA 5X，SPF 50+/PA++++，60ml，950元。

主打戶外與高強度活動使用情境，品牌表示搭載「自動防禦感知技術」，可將汗水與水氣轉化為防護膜，並透過動態修補機制維持防曬完整度，適合易流汗或長時間戶外活動者。



▲自白肌 水光感UV防曬水凝乳，SPF50+/PA++++，45ml，450元。

以水凝乳質地提供清爽使用感，同時兼顧保濕與防護，並採海洋友善配方設計，適合日常通勤或輕戶外活動，作為基礎防曬選擇。



▲KOSE 雪肌精 輕水感全效防禦凝膠，SPF50+/PA++++，90g，650元。

結合水感與清新香氣，遇水後防護力更穩定，並添加保濕成分與柑橘草本香氣，提升夏季使用的清爽體驗。

