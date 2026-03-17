為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢

▲吳淡如鼓勵適度負債，懂得用低利來錢滾錢是聰明的行為。（圖／翻攝自FB/吳淡如）

記者曾怡嘉／綜合報導

覺得自己理財卡卡、投資總是沒有獲利嗎？作家吳淡如在《小紅書》分享7種常見思維，點出許多人在投資理財上的盲點。為什麼你賺不到錢？先看看是不是這些思維。

1.講到投資就想到保本

有些人在投資時總想「一定要保本」，甚至期待零風險報酬，吳淡如分享，現實是投資本來就伴隨風險。過度追求安全，反而容易落入詐騙或錯失合理機會。

2.殺進殺出的

有人習慣頻繁進出市場，把投資當成短線操作甚至賭博。這種「殺進殺出」的方式，短期可能有獲利，事實上你賺到錢其實不會走，直到你輸光為止。

3.討厭欠錢的

對「負債」過度排斥，也是常見盲點之一。在可控範圍內，其實借錢可能成為資產累積的工具；反之，只把錢放在銀行，可能讓資金缺乏成長機會。吳淡如直言：「你會發現以前借錢拿來買房子的，現在都賺錢了，窮人就是把錢存在銀行，讓有錢人把錢借出來賺自己的錢。

4.太在意錢的

還有一種人過度關注資產價格波動，例如頻繁查看房價或投資帳面數字，這類行為容易讓人陷入焦慮，也無助於長期投資決策，反而影響判斷。

5.急著賺錢的

急著賺錢也是關鍵問題。許多人忽略時間與複利的力量，一味追求短期報酬。正如巴菲特投資名言所提，長期穩定累積，往往比快速進出更有效。

6.喜歡問什麼時候進場的

吳淡如分享，總在問「什麼時候進場最好」的人，往往遲遲無法行動。市場沒有絕對低點，與其等待完美時機，不如在能力範圍內開始，逐步建立投資習慣。

7.喜歡記帳的

過度執著記帳、只關注小額支出，也可能限制財務成長。若只把注意力放在節省，而忽略開源與資產配置，長期仍難以突破收入瓶頸。