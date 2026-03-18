「凱特上校」閱兵　王妃綠大衣配長靴展帥氣軍風

▲凱特王妃舊衣重穿Alexander McQueen森林綠大衣，但多加了腰帶添新意，出席聖派翠克節閱兵大典。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃17日以「凱特上校」身分，參加聖派翠克節慶典閱兵大典，身為愛爾蘭衛隊榮譽上校的她，為呼應節慶的綠色傳統，穿上已多次曝光的Alexander McQueen森林綠色大衣搭配Gina Foster綠色帽飾，差別在於她搭配黑色腰帶，讓整體造型更有精神，再穿上高跟長靴，展現帥氣軍風。

凱特王妃於2022年正式接任愛爾蘭衛隊上校一職，並在2025年首次獨自主持這項節慶活動。昨她遵循各項傳統儀式，親自向官兵以及部隊的吉祥物愛爾蘭獵狼犬Seamus頒發三葉草分枝。典禮結束後，她接續為表現傑出的士兵頒發長期服務與優良品德勳章，並與愛爾蘭衛隊協會成員及來自北愛爾蘭的青少年學員親切互動。





▲凱特王妃向愛爾蘭衛隊吉祥物愛爾蘭獵狼犬Seamus分送三葉草。（圖／CFP）

向來依場合選擇服裝的凱特王妃，在愛爾蘭重要節慶聖派翠克節當然選穿綠色服裝，連珠寶首飾都完美呼應節日氛圍，她佩戴Asprey鑽石與祖母綠耳環與綠色大衣相襯，上回她戴此對耳環已是2022年在在波士頓出席「為地球奮鬥獎」頒獎典禮時。

