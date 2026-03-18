卡地亞50億頂級珠寶登台秀平衡美學　美洲豹守護海藍寶好霸氣

▲卡地亞EN ÉQUILIBRE 系列頂級珠寶展光影構型展區。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

繼斯德哥爾摩與北京展覽後，卡地亞（Cartier）即起於台北揭開頂級珠寶系列EN ÉQUILIBRE的全新篇章，展出首度在台亮相的頂級珠寶腕錶以及卡地亞古董珍藏系列等350件傑作，總值逾50億元，「色彩交融」、「光影構型」兩大展區完美展現品牌對於寶石配色與幾何線條的精準掌握，並特別由卡地亞珠寶學院總監Alexandre Auberson引領的專屬「Les Moments Cartier」空間，帶領賓客了解55位設計師團隊與法國精湛手工打造的創作歷程，此外，設有Special Order展區展示珍稀寶石供貴客訂製。





▲特別規劃的「Les Moments Cartier」空間，可探索卡地亞頂級珠寶的創作旅程。

卡地亞全新頂級珠寶系列「EN ÉQUILIBRE」意指「平衡」，並非只是對稱形式的複製，而是凸顯精準比例與華麗氣勢，而卡地亞的頂級珠寶向來是先有寶石、才有設計，因此在色彩交融與光影變化之間交織出一片華美。此次代表作為ANTHERE ALGARROBO項鍊與戒指，以海洋為靈感，讓標誌性的美洲豹守護著極具份量的海藍寶石，周圍鑲嵌凸圓形藍寶石呈現出層層的藍色光譜。





▲模特兒佩戴卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列PANTHERE ALGARROBO項鍊與戒指。

平衡的幾何線條則於卡地亞PARCAE項鍊與SPLENDAE項鍊有完美詮釋，前者由花式切割美鑽交錯排列出層次，再點綴鑲嵌3顆總重16.59克拉馬達加斯加梨形藍寶石；SPLENDAE項鍊則以22顆總重24.47克拉長方形明亮式切割鑽石，構築流動光線。





▲卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列PARCAE項鍊鑲嵌3顆總重16.59克拉馬達加斯加梨形藍寶石。





▲卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列SPLENDAE項鍊鑲嵌22顆總重24.47克拉長方形明亮式切割鑽石，構築流動光線。





▲卡地亞EN ÉQUILIBRE 頂級珠寶系列VITRIS鍊錶主石為5.03克拉馬達加斯加藍寶石。





▲卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列TRAFORATO項鍊以3顆總重6.73克拉哥倫比亞祖母綠為核心。

珠寶錶的設計同樣精彩，全場亮點是源自日文、意為「明日之鳥」的ASUKA腕錶，宛如羽翼綻放錶款主鑽為7.43克拉玫瑰式切割鑽石，中央主體可轉換為胸針佩戴。卡地亞同步展出1970年前的古董珍藏系列作品，從1912年小巧精緻的懷錶到60年代的鳥型胸針等，都經過品牌專家鑑定與精心修復，讓美好傑作永續傳承。





▲卡地亞EN ÉQUILIBRE 頂級珠寶系列ASUKA腕錶主鑽為7.43克拉玫瑰式切割鑽石，中央主體可轉換為胸針佩戴。





▲卡地亞古董珍藏系列1966年鳥造型胸針。





▲卡地亞神秘機芯懸浮於透明錶盤之間的ROTONDE DE CARTIER MASSE MYSTÉRIEUSE腕錶。

美國珠寶品牌瑞溫斯頓（Harry Winston）也正在台舉辦頂級珠寶展，焦點是頂級珠寶系列非凡祖母綠與鑽石Cluster項鍊，鑲嵌未經人工處理、重達55.81克拉的祖母綠，具有極為罕見的薄荷綠色調，且尺寸、淨度與通透度都是難得一見；此次珠寶展還匯聚了藍寶石、黃鑽等貴重寶石，當中Royal Adornment Marquess項鍊鑲嵌總重逾100克拉的三列鑽石，環繞著一顆重15.32克拉的無瑕濃彩枕型切工黃鑽，整體造型猶如搖曳絲帶，正是向曾經鑲有印多爾水滴型雙鑽的絲帶項鍊致意之作。





▲海瑞溫斯頓在台展出頂級珠寶系列非凡祖母綠與鑽石Cluster項鍊，祖母綠重達55.81 克拉。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）





▲海瑞溫斯頓Royal Adornments Marquess項鍊，以總重逾100克拉的三列鑽石環繞15.32克拉的無瑕濃彩枕型切工黃鑽。





▲海瑞溫斯頓頂級珠寶系列耳環則上下各鑲嵌2.92克拉及5克拉藍寶石。