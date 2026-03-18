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憂鬱低潮日日襲來快喘不過氣？3招不起眼小事能讓你重拾正向能量

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現代人生活壓力大，情緒低落、憂鬱感幾乎成為日常，不只是要聽從醫師建議治療，日常一些看似不起眼的小習慣，長期累積就能悄悄改善心理狀態，幫助身心回到穩定與正向的軌道，關鍵在於持續與溫和地調整，而不是一次做到完美。

憂鬱,心情,心理,低潮。（圖／達志示意圖）

1.每天曬太陽，重新啟動身心節奏

陽光能幫助身體合成血清素，進而影響情緒穩定與快樂感，即使只是每天花10到15分鐘走到戶外，讓自然光照在臉上或身體，都能讓大腦逐漸調整生理時鐘，改善情緒低落與疲憊感，特別是早上曬太陽效果更佳，有助於建立規律作息，讓整體精神狀態慢慢回穩。

2.從小事累積成就感，讓自己重新找回掌控感

情緒低落時最容易陷入「什麼都做不好」的無力感，因此不妨從極小的事情開始，例如：整理桌面、完成一項簡單工作、甚至只是出門買杯咖啡，這些微小的完成感都會在心裡累積正向回饋，當大腦不斷接收到「我有做到」的訊號，就能逐步提升自信與動力，慢慢走出低潮狀態。

3.減少負面輸入，刻意替自己補充正向內容

很多人沒有察覺，其實每天接收的資訊會大幅影響情緒，如果長時間滑負面新聞或比較性的社群內容，容易加重焦慮與低落，因此可以有意識地調整，例如：減少無意義滑手機時間，多看讓自己放鬆或開心的內容，像是輕鬆影片、療癒音樂或正向書籍，讓大腦有機會「重新校正」，逐漸累積穩定的正面能量。

關鍵字：

憂鬱, 心情, 心理, 低潮

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