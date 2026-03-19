受到惡意情緒攻擊？建立「界線意識」、適時逃離自保

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

現代人生活節奏緊湊，情緒壓力無處釋放，有些人一旦情緒失控，往往會將負面能量外溢，甚至影響到身邊原本心情平穩的人，面對這樣突如其來的情緒衝擊，其實關鍵不在於改變對方，而是學會穩住自己，建立心理界線，才能不被外在情緒牽著走。

1.建立「情緒不是我的」的界線意識



當他人情緒爆發時，最重要的是先在心中提醒自己，這是對方的情緒，不等於自己的責任，不需要全盤承接，透過這樣的心理切割，可以避免無意識被帶入對方的負面狀態，當你清楚知道情緒的歸屬，就比較不容易被影響，內心也會更穩定。

2.先穩住身體反應，讓理性回來



面對突如其來的惡意，很容易出現心跳加快、呼吸急促等生理反應，這時可以先放慢呼吸、降低語速，甚至暫時離開現場幾分鐘，讓身體回到平衡狀態，當身體穩下來，大腦才有空間理性思考，而不是被情緒牽動做出後悔的反應。

3.選擇回應方式，而不是被動承受



很多人會下意識忍耐或硬撐，但其實可以練習用更有界線的方式回應，例如：簡單表達「我現在不太舒服，晚點再聊」或是適度保持距離，讓自己不再暴露於情緒風暴之中，當你開始有意識地選擇自己的反應，而不是被迫承受，內在的掌控感也會逐漸提升。