fb ig video search mobile ETtoday

受到惡意情緒攻擊？建立「界線意識」、適時逃離自保

>

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現代人生活節奏緊湊，情緒壓力無處釋放，有些人一旦情緒失控，往往會將負面能量外溢，甚至影響到身邊原本心情平穩的人，面對這樣突如其來的情緒衝擊，其實關鍵不在於改變對方，而是學會穩住自己，建立心理界線，才能不被外在情緒牽著走。

惡意,負面情緒,情緒,生氣 。（圖／達志示意圖）

1.建立「情緒不是我的」的界線意識

當他人情緒爆發時，最重要的是先在心中提醒自己，這是對方的情緒，不等於自己的責任，不需要全盤承接，透過這樣的心理切割，可以避免無意識被帶入對方的負面狀態，當你清楚知道情緒的歸屬，就比較不容易被影響，內心也會更穩定。

2.先穩住身體反應，讓理性回來

面對突如其來的惡意，很容易出現心跳加快、呼吸急促等生理反應，這時可以先放慢呼吸、降低語速，甚至暫時離開現場幾分鐘，讓身體回到平衡狀態，當身體穩下來，大腦才有空間理性思考，而不是被情緒牽動做出後悔的反應。

3.選擇回應方式，而不是被動承受

很多人會下意識忍耐或硬撐，但其實可以練習用更有界線的方式回應，例如：簡單表達「我現在不太舒服，晚點再聊」或是適度保持距離，讓自己不再暴露於情緒風暴之中，當你開始有意識地選擇自己的反應，而不是被迫承受，內在的掌控感也會逐漸提升。

關鍵字：

惡意, 負面情緒, 情緒, 生氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢

為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢

花錢像開外掛！3星座最容易變月光族　第一名精緻窮只想享受當下

花錢像開外掛！3星座最容易變月光族　第一名精緻窮只想享受當下

討厭社交喜歡獨處星座Top3！第一名最需要私人空間　其實外冷內熱

討厭社交喜歡獨處星座Top3！第一名最需要私人空間　其實外冷內熱

上班最怕遇到這種人！「職場老鼠屎」5大特點　小心被拖下水 大谷翔平帶旺黛珂「小紫瓶」男客暴增　陳晨威也加入男性保養戰局 木村拓哉搶先戴OWNDAYS新墨鏡　彩色鏡片成亮點 星巴克「森林中的玻璃盒」門市登場！店內就能感受春天　另3間門市也能賞櫻 氣溫一升頭皮就失控！專家解析春季頭皮保養3步驟 卡地亞50億頂級珠寶登台秀平衡美學　美洲豹守護海藍寶好霸氣 今年最值得關注的Chanel包　極柔軟皮革之作GD、Pedro Pascal搶先背

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面