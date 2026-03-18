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金高千日醇推特殊陳化「泡泡膠風味」　臺虎櫻花白桃好春天

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▲千日醇金高推「泡泡膠」風味。（圖／品牌提供）

▲千日醇金高推「泡泡膠」風味。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春季品飲市場掀起「反差萌」熱潮，不論是硬派白酒或是輕盈氣泡酒，都找回童心與浪漫。黑松在金高老酒熟成倉中，發現 2016 年灌裝的「58金高千日醇」陳化出懷舊的「泡泡膠」風味，帶領酒友重回柑仔店的純真年代；臺虎精釀則鎖定櫻花季，推出結合花香與果感的「櫻花白桃氣泡調酒」，以 5.0% 的低酒精濃度加分野餐風情。

▲千日醇金高推「泡泡膠」風味。（圖／品牌提供）

58金高千日醇「懷舊泡泡膠風味」
對許多酒饕來說，金門高粱酒在瓶中陳化出的特殊香氣可遇不可求，近期黑松監控老酒熟成倉時，意外發現陳放將近 10 年、2016 年灌裝的特定批次「58金高千日醇」，內含三大風味之一的「泡泡膠」香氣 。這種風味過去多見於古早的白金龍老酒，具有微甜的膠香感，像極了小時候在街角柑仔店玩耍、吹著透明氣泡的記憶 。

▲千日醇金高推「泡泡膠」風味。（圖／品牌提供）

該款酒體經過十年的微厭氧熟成，開瓶時先是標誌性的清醬麴香，隨後轉為由梅子、香蕉與膠香融合而成的泡泡膠酯香，入口後帶點蠟質感的甜味讓酒質更顯圓潤，尾韻則留有清新的果香，充滿層次感。58金高千日醇─懷舊泡泡膠風味，售價 780 元，預計於 3／25 起在台限量開賣。

▲千日醇金高推「泡泡膠」風味。（圖／品牌提供）

臺虎精釀「櫻花白桃氣泡調酒」
迎接春季賞櫻熱潮，臺虎精釀推出充滿粉嫩少女心的「櫻花白桃氣泡調酒 Sakura Peach Fizz」，將春天的意象直接裝入罐中。該酒款以香氣優雅的櫻花酒為基底，加入多汁的白桃果汁調和，酒色呈現透亮嫣紅，還沒乾杯先刷一波粉紅泡泡。

▲千日醇金高推「泡泡膠」風味。（圖／品牌提供）

口感能先品嚐到淡雅的花香，接著是白桃的自然甜感，加上輕盈氣泡，讓 5.0% 的酒精濃度顯得柔順不厚重，非常適合不想喝得太濃烈、只想感受微醺氣息的讀者。櫻花白桃氣泡調酒 Sakura Peach Fizz，售價 59 元起。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

58金高千日醇, 泡泡膠風味, 黑松公司, 金門高粱酒, 十年老酒, 臺虎精釀, 櫻花白桃氣泡調酒, 春季限定, 櫻花季, 微醺, 氣泡酒

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