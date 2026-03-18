還沒用過PDRN快跟上！4款單品從保養到彩妝　抗老一秒都不鬆懈

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

過去保養最流行功效，現在不僅如此，成分也是引領話題的關鍵，像是韓系水光針主成份PDRN就是當紅熱門配方，可以為肌膚帶來的光澤與修護效果，被應用在彩妝、護膚產品之中，以下就來分享多款單品，透過日常養護就能養成韓妞感美肌。

＃東森自然美 童妍水光PDRN立提晶萃，5ml*10入、售價9900元

以SPA為中心的東森自然美在肌膚呵護也注意到PDRN的熱度，全新打造童妍水光PDRN立提晶萃，高濃度類似安瓶設計的水感精華液，富含NB-1複合活性因子、複合胜肽、H.A.透明質酸鈉，可以全方位幫助肌膚補水保濕，同時達到抗老修護效果，重煥緊緻無痕肌。

＃寵愛之名 PDRN外泌體環肽再生修護精華，30ml、售價1800元

台灣醫美保養寵愛之名首創微生物BiomePDRN加上牛奶外泌體、天然環肽的黃金三角修護科技，能幫助肌膚緊實度大幅提升，不採用坊間使用的鮭魚PDRN，採取實驗室培養萃取的微生物PDRN，更加穩定的配方可以賦予肌膚更加安全的養護效果。

＃PONY EFFECT 極水透光氣墊粉餅升級版

不只是保養跟上PDRN熱潮，彩妝當然也不能失色，韓系氣墊專家PONY EFFECT全新升級版的極水透光氣墊粉餅，透過PDRN修護精華偕同穀胱甘肽及β-葡聚醣，上妝同時可以幫助肌膚抗老潤澤，獨家安瓶保濕透光科技，讓氣墊粉餅擁有高強度遮瑕力之餘，還能展現極美的幼態光澤感。

＃DR.WU 超逆齡肌因再生精華，30ml、售價2200元

過去就已經上市的超逆齡肌因再生精華2026年進行全面升級，採用10倍濃度的雙重類泌體搭配玫瑰PDRN以及包覆型A醇，可在說是目前市面話題抗老配方一瓶擁有，可以加強肌膚自我修護力與屏障穩定度，長效緩釋A醇更能改善細紋、暗沉與鬆弛，重回年輕、彈力狀態。