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CASETiFY《新世紀福音戰士》聯名系列登場　立體雕刻還原機甲線條

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▲CASETiFY《新世紀福音戰士》聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY《新世紀福音戰士》聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

動漫迷們的荷包恐怕要開 A.T. 力場也擋不住了！隨著 2026 AnimeJapan 盛會即將在東京登場，配件品牌 CASETiFY 一口氣推出四款聯名。包括慶祝 30 周年的《新世紀福音戰士》系列、《庫洛魔法使：透明牌篇》以及熱血派的《七龍珠 Z》、《ONE PIECE》。這次不僅有高質感的立體機甲造型，更強調客製化自由度，讓粉絲能把心儀的角色或組織標誌直接帶在身邊。

▲CASETiFY《新世紀福音戰士》聯名系列。（圖／品牌提供）

▲▼ 。（圖／記者蔡惠如攝）

適逢《新世紀福音戰士》播映 30 周年，本次聯名系列推出「EVA 初號機珍藏版 AirPods 保護殼」。它捨棄平面的印製，改以精緻的立體雕刻與高光質感還原初號機深紫色的機甲線條，拿在手上的份量感與視覺衝擊力十足，其他客製選擇包括 NERV、SEELE 組織標誌，到 Angel 使徒或各角色的專屬字體都能自由組合，甚至還有 A.T. 力場幻彩印花設計，讓手機殼看起來就像隨時準備展開防禦防線一樣酷炫。

▲CASETiFY《新世紀福音戰士》聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY《新世紀福音戰士》聯名系列。（圖／品牌提供）

《庫洛魔法使：透明牌篇》聯名系列靈感來自小櫻的冒險旅程，運用了大量的柔粉色調與透明牌元素，打造出濃濃的 Y2K 復古甜美感。王道冒險《七龍珠 Z》與《ONE PIECE》兩大經典也登場。七龍珠系列「GOKU & GOHAN：FATHER-SON KAMEHAMEHA 透鏡手機殼」，透過視角的轉變，可以重現孫悟空與孫悟飯並肩合力發動「父子龜派氣功」的燃爆瞬間 。而航海王聯名則直接把神祕的「惡魔果實」具現化，手機殼上刻劃果實上獨特的螺旋紋理，彷彿手機就像吃下果實般強悍 。

▲CASETiFY《新世紀福音戰士》聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY《新世紀福音戰士》聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY《新世紀福音戰士》聯名系列。（圖／品牌提供）

台灣星巴克宣佈將於 3／23 推出以「Magic Happens Together」為主題，推出超過 20 款深度還原《哈利波特》魔法世界的系列新品 。這次聯名不僅將霍格華茲四大學院、金探子、信使嘿美等經典元素融入杯款與生活配件，更首度打造充滿口感驚喜的飲品，將咖啡館化身為充滿想像力的魔法空間，讓粉絲在日常啜飲咖啡時，也能體驗一場奇幻的冒險旅程。

▲星巴克哈利波特聯名系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克哈利波特聯名系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克哈利波特聯名系列。（圖／品牌提供）

杯款設計展現細節巧思，根據學院色彩與經典象徵分為三大色系。推出不同學院葛萊分多/史萊哲林/雷文克勞/赫夫帕夫馬克杯，變色款馬克杯在盛裝熱飲時會顯現隱藏圖案，如果魔法一般的小巧思，售價 1,400 元；HP 魔法學院水球馬克杯，將精緻的霍格華茲城堡模型置於透明水球中，搭配綠色坩堝杯體，視覺張力十足，售價 1,990 元。

▲星巴克哈利波特聯名系列。（圖／品牌提供）

而深受喜愛的經典元素也融入聯名杯款，例如24OZ 哈利波特金探子 TOGO 冷水杯，售價 1,480 元 ，以及針對嘿美迷設計的紫哈利波特貓頭鷹不鏽鋼杯，售價 1,580 元 。若想入手入門款，哈利波特冷變 TOGO 冷水杯，售價 380 元，倒入冰飲後還會產生變色效果 。

此外，星巴克從 3／23 起，顧客凡以原價點購大杯以上「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，還能用 650 元加購哈利波特學院 MINI 熊寶寶盲盒，或是指定線上購物平台購買聯名商品單筆滿 3,000 元亦可獲得。

關鍵字：

新世紀福音戰士, 庫洛魔法使, 七龍珠Z, ONE PIECE, CASETiFY, 聯名系列, 手機殼, 動漫, 30週年, 初號機, 惡魔果實

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