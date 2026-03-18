試開箱／既輕薄又水潤！DIOR新粉底柔光、霧光全滿足　打造塑身衣般的貼膚感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

女性對於粉底液的期許，往往都是輕薄但又要能遮蓋瑕疵，最好還是擁有極高持妝力與自然感，針對如此高的要求，DIOR全球彩妝創意形象總監Peter Philips打造出全新迪奧超完美持久粉底液系列，總共有柔光、霧光兩種質地，水感的質地卻擁有遮瑕度與貼膚妝感，非常值得入手。

超完美持久粉底液從2007年誕生以來就是品牌代表性的彩妝系列，在2019年率先推出柔光與霧光兩種不同的妝效，正式將底妝需求更細緻區分；在2026年的更新版本中，加入三重修護配方：玻尿酸、菸鹼醯胺與胜肽複合物，不只是可以提供完美的妝效，更能達到上妝抗老修護的能力。

除了保養配方的升級，這次粉底液在質地的表現也讓人驚艷，在7成遮瑕度的狀態下，還擁有很貼膚的輕薄質感，推抹起來更是極致水潤，完全不會給人乾燥卡粉的問題，呈現出來的妝感高級裸透；另外，在包裝上也採用全新的設計，更顯得精簡大氣。

日系專業彩妝ADDICTION以「SKIN REFLECT」概念，打造底妝新篇章，完美柔霧耀顏粉凝霜將光與質感徹底融合，在賦予肌膚磨砂霧面妝效之於，依然能在光線下反射出臉部立體輪廓，潤卻能展現出輕盈乾爽的妝效，讓上妝與妝面的呈現，能在保濕與清爽之中達到平衡，創造肌膚原生質感。

延續其專精彩妝的定位，完美柔霧耀顏粉凝霜總共推出多達14個色選，不管是自然膚色或是白皙膚色，都可以找到最貼合本身膚色的粉底，更是前所未有的推出#000的白色粉底液，可以混合任一手邊的粉底液或是遮瑕等單品，讓選錯的粉底產品能再次重生，發揮它美肌的價值。