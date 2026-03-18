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DIKE X2擦窗機器人「6千元有找」　浴室磁磚也能擦

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▲DIKE X2仿生擦窗機器人在台上市。（圖／品牌提供）

▲DIKE X2仿生擦窗機器人在台上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

高樓窗戶外側總是擦不到、浴室牆面磁磚爬高擦太危險，這些居家清潔的「死角」終於有解。雙全國際旗下 DIKE 推出全新「X2 仿生擦窗機器人」，主打同級最強的「外延四旋機臂」設計，標榜傳統機器人最難處理的窗框邊角，覆蓋率達到 99.9%。這款機型在預購期間集資達到 720 萬元，對於居家長者或清潔懶手的需求都能滿足，目前還推特價 5,990 元。

▲DIKE X2仿生擦窗機器人在台上市。（圖／品牌提供）

DIKE X2 採用方形機體設計，主打四個邊角設有獨立運作的清潔機臂，能貼合窗框邊緣，模擬真人擠壓式清潔，機身配置 6 顆奈米霧化噴頭，強調能將水分均勻噴灑，快速軟化雨漬與泥沙，搭配三層高密度纖維抹布，鎖水濕擦的同時較不易留下水痕。

▲DIKE X2仿生擦窗機器人在台上市。（圖／品牌提供）

機款搭載 4700Pa 的風機吸力，並具備氣壓補償功能，確保在立面行走時穩定不掉落。坦克型履帶設計防滑耐磨，附上承重 100 公斤的安全繩，為高空清潔加層保障 。除了窗戶之外，它也能應用於鏡面、磁磚等各類平滑表面，無論是居家窗戶或浴室牆面都能搞定。操作直覺，按下啟動鍵即可自動規劃 Z 型或 Z+N 型路徑，無需額外設定。

DIKE X2 仿生擦窗機器人售價 7,990 元，目前雙全生活館官網祭出特價 5,990 元的優惠，即日起在各大電商與實體通路正式開賣 。

▲過年掃除懶人家電。（圖／品牌提供）

▲ECOVACS WINBOT W2S OMNI。（圖／品牌提供）

ECOVACS 年初在台推出首款具備「全能基站」的擦窗機器人 WINBOT W2S OMNI，主打內建電池與收納設計，清潔窗戶時不再受限於插座與電線。

▲過年掃除懶人家電。（圖／品牌提供）

聯強國際在台引進開賣 ECOVACS WINBOT W2S OMNI，配備一體式的「全能基站」，將電源、收納與安全索設計整合在一起。基站內建電池供電，等同使用者可以拿著大型電池放置在鄰近區域，解決過往擦窗機器人必須遷就插座位置或擔心線長不夠的困擾，讓消費者無論是清理大面積落地窗、室內玻璃隔間甚至是磚石平面牆面，都能隨提隨用。

▲過年掃除懶人家電。（圖／品牌提供）

採用智慧清潔路徑設計與穩定吸附技術，使用完畢後一鍵即可自動收線，讓使用者直接解決擦窗的苦力活。WINBOT W2S OMNI已正式在台上市，售價24,999元。

關鍵字：

DIKE X2 仿生擦窗機器人, 雙全生活館, 擦窗機器人, 居家清潔, 智慧家電, 預購優惠

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