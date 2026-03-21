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呼叫肉食控！「可口可樂嗨肉祭」點餐送可樂　臺虎東門櫻花祭限定登場

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▲可口可樂推限定搭餐優惠。（圖／品牌提供）

▲可口可樂推限定搭餐優惠，金色三麥經典大拼盤「完美嗨Coke！」組合餐，售價1,499元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春暖花開的 3 月，台北圓山與東門街頭將被美食與微醺氣氛包圍。可口可樂年度盛會「Coke！暢快嗨肉祭」將於 3／27 起在圓山花博正式回歸，集結超過 30 間店祭出買套餐送可樂及限量周邊的誘人回饋。「臺虎居餃屋」也推出的櫻花祭，肥美「角煮」與「月見」系列限定料理，搭配春季限定的水果沙瓦，在老建築中感受慢節奏的微醺時光。

▲可口可樂推限定搭餐優惠。（圖／品牌提供）

▲TGI FRIDAYS星期五海鮮總匯，售價759元。

「可口可樂」暢快嗨肉祭
肉食愛好者請注意，「Coke！暢快嗨肉祭」將從 3／27 至 3／29 期間於圓山花博公園舉行。今年規模更勝以往，進駐品牌包含金色三麥、TGI FRIDAYS、柒息地、屋馬燒肉等超過 30 家人氣餐廳。消費者在活動現場購買攤位或餐車的套餐，就能在「暢飲區」免費兌換可口可樂ZERO SUGAR 玻璃瓶。此外，現場還有不少「寵粉」亮點，包含以品牌大使 BTS V 為靈感的「V」型巨型燈箱長廊，完成指定任務還能解鎖限量獨家周邊。

▲可口可樂推限定搭餐優惠。（圖／品牌提供）

▲TGI FRIDAYS三式組合，售價759元。

針對想提前感受氣氛的民眾，「可口可樂」與通路合作推出多款限定組合餐，包括金色三麥「完美嗨Coke！」組合餐，售價 1,499 元，包含經典大拼盤與可樂 ；TGI FRIDAYS「嗨Coke！組合餐」，提供海鮮總匯或三式組合，售價 759 元起；而柒息地串燒居酒屋則提供售價 299 元至 599 元套餐，讓消費者以百元價位就能享受肉串搭配可樂的暢快感。

▲可口可樂推限定搭餐優惠。（圖／品牌提供）

▲柒息地串燒居酒屋售價 299 元至 599 元套餐。

臺虎東門居餃屋櫻花祭
若想避開人潮、在巷弄間尋找弛放感，位於東門榕錦時光園區的「臺虎居餃屋」則是另一種風格選擇 。即日起至 4／12，居餃屋特別針對櫻花祭研發多款限定菜單，主打料理「角煮丼飯」，選用肥瘦比例適中的三層肉，與白蘿蔔一同慢火熬煮；受饕客喜愛的「月見」系列，也推出「月見雞肉丸」刷上照燒醬並蘸取生蛋黃，營造滑順口感，還有「月見肉末咖哩薯條」，將濃郁肉醬與蛋黃淋在現炸薯條上，非常適合下酒。

▲可口可樂推限定搭餐優惠。（圖／品牌提供）

此外，也提供因應季節風情的「哈密哈沙瓦 Melon Sawa」、「蜜柑沙瓦 Mandarin Sawa」，售價 220 元。以及，以鹹芭樂、可爾必思與菊花茶調製，呈現多層次的酸甜鹹口感的非酒精飲品「Guava gan-ba-te-tê 甘芭嗲茶」。

▲可口可樂推限定搭餐優惠。（圖／品牌提供）

「哈密哈沙瓦 Melon Sawa」、「蜜柑沙瓦 Mandarin Sawa」，售價 220 元。

▲可口可樂推限定搭餐優惠。（圖／品牌提供）

▲非酒精飲品「Guava gan-ba-te-tê 甘芭嗲茶」。

關鍵字：

可口可樂, 暢快嗨肉祭, BTS V, 圓山花博, 臺虎精釀, 臺虎居餃屋, 櫻花祭, 角煮丼飯, 月見雞肉丸, 沙瓦

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