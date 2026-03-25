2026日系穿搭分享！10套造型範例＆搭配細節一次看

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日系穿搭透過服裝語言傳遞日本文化與美學，風格清新、簡約並具層次感，深受許多時尚愛好者喜愛。其中也有不少鮮豔的撞色搭配，展現出嚴謹社會制度下力求突破的精神。本文將分享日系穿搭的特色與常見單品，並提供10套穿搭範例，幫助你找到適合自己的造型靈感。

日系穿搭如何搭配？注意4大細節

日系穿搭的重點在於能在看似簡單的搭配中，透過細節展現不凡的時尚感。想要掌握日系風格，除了單品選擇之外，更要注意版型、層次、設計感與配件運用。以下4個重點，能幫助你精準打造日系穿搭風格。

1. 舒適寬鬆的版型

日系穿搭追求自然感，因此版型通常較為寬鬆、舒適，像是直筒褲、連身裙或罩衫等。不同於韓系或歐美的緊身設計，日系風格更符合多數人的身材，還能夠修飾身形，展現出自在輕鬆的氛圍，且透過巧手搭配就能避免顯得隨意。

2. 多層次搭配

透過襯衫、背心、外套或是絲巾等單品層層堆疊，能讓整體造型看起來更加立體，是讓日系穿搭不流於無聊的關鍵要素。然而，層次搭配最怕「過頭」，掌握適當的層次數量與比例，才能讓穿搭更顯巧思與精緻，甚至有修飾身形的效果。

建議初學者可以先從簡單的T恤搭配項鍊開始，進階到T恤搭配項鍊與襯衫，再轉變成較為複雜的T恤搭配項鍊、襯衫與短版外套。這段過程是需要不斷嘗試與學習，才能逐漸掌握適合自己的搭配方式與衣服款式。

3. 簡約設計

日系穿搭通常不以顯眼的圖示或華麗的設計吸引人，而是採用簡約設計襯托個人的獨特氣質。簡約設計的好處是讓穿搭有更多變化與可能性，即使重複堆疊也不會突兀，且耐看、好搭配又不容易過時。色彩多以黑、白、灰、咖啡等百搭色為主，常加入低飽和度的亮色，如鵝黃或淡紫，營造乾淨、溫和的氛圍。

4. 善用配件

適時使用一些配件能為整體造型加分，包含貝雷帽、項鍊、眼鏡或絲巾等，都能讓日系穿搭的完成度更高。配件選擇記得呼應整體風格，如文青風可戴圓框眼鏡，度假風則適合草帽等。除此之外，透過與原有風格迥異的配件進行混搭，更具獨特個性與辨識度。

日系穿搭的常見5種單品

想要掌握日系穿搭的精髓，選對單品絕對是關鍵。以下整理出5種常見的日系穿搭單品，幫助你精準選品。

1. 罩衫

罩衫通常以輕薄的布料製成，部分款式為半透明或鏤空，即使是夏天穿在身上也不會太熱，適合作為層次搭配的亮點，且寬鬆版型有修飾身形的效果。罩衫的款式眾多，與任何衣服都能輕鬆搭配，無論是 T 恤、洋裝或牛仔褲，搭配罩衫都能讓整體造型看起來更加柔和。尤其是挑選棉麻或亞麻材質的罩衫，更能展現日系的自然與輕盈感。

2. 吊帶褲

吊帶褲給人街頭、復古、俏皮的印象，內層搭配背心、短袖、帽 T、襯衫或花紋上衣都適合，營造出活潑氛圍，還有減齡的效果。不同設計的吊帶褲能展現截然不同的氛圍，像是牛仔吊帶褲帶有街頭、潮流感，棉麻吊帶褲偏向慵懶的度假風格，特色各異。按照自己的需求與喜歡的風格入手即可。

3. 洋裝

洋裝是日系穿搭相當常見的單品之一，常見設計有素色、碎花或條紋款，搭配罩衫或針織外套就能輕鬆完成日系穿搭。無論是市區逛街，還是戶外郊遊，都能透過洋裝展現溫柔與清新的氣質。

4. 百褶裙

自從Miu Miu的百褶裙在時尚圈掀起一陣波瀾後，百褶裙又再度成為熱門的穿搭單品。不過，百褶裙在日系穿搭中早已流行許久。它不僅是日本高校生的制服，搭配日常造型也不會突兀，反而能夠襯托出俐落又柔美的氣質。百褶裙不僅能單穿，也能內搭一件褲子，讓整體造型變得更有特色，是營造亮點的好選擇。

5. 針織衣

針織衣柔軟的材質能營造溫柔、舒適的氛圍，無論是針織背心、針織外套或是針織上衣，都很適合多層次搭配。春秋微涼時可當作外搭，秋冬則適合和襯衫或毛衣疊穿，兼具保暖用途。

日系穿搭範例1：網紗罩衫 x 黑色套裝

喜歡黑白穿搭的人，一定不能錯過這一套日系穿搭範例！內層以素色的黑色背心與黑色寬褲打底，看起來俐落有型，外層配上輕盈的半透明網紗罩衫，瞬間化解嚴肅感，增添柔和與時髦氣息，且半透明材質帶來若隱若現的層次效果，又能避免整體造型過於厚重。想讓造型更豐富，可以搭配帽子與項鍊，或是將緞帶綁在脖子上，別具特色。

日系穿搭範例2：吊帶褲 x 頭巾

吊帶褲自帶街頭氛圍，如果不想要風格太粗獷，可以選擇條紋、格紋、或粉嫩色系等款式，內搭則以淺色的上衣為主，或是挑選有可愛設計的衣服，如綁帶、荷葉邊等，再搭配近期相當熱門的頭巾，便能將少女風格與酷帥街頭感融合得恰到好處。透過樣式選擇與服飾搭配，讓吊帶褲不再侷限於剛硬的風格，創造更多可能性。

日系穿搭範例 3：素色長洋裝

雖說多層次搭配是日系穿搭的重點之一，但有些場合或有些時候還是比較適合素雅的穿著，此時便適合選擇一件素色的長洋裝，以柔和的色調展現簡約美感。素色長洋裝的重點在於剪裁是否具設計感，並能襯托氣質、修飾身形。適合與簡約款的飾品與包包做搭配，千萬不要過於華麗或張揚，要與整體造型相互輝映，才不會破壞和諧度。

日系穿搭範例4：針織衫 x 百褶長裙

秋冬穿搭多以沉穩色系為主，但也可以選擇一樣跳色單品作為身上的亮點，讓整個人看起來更有生氣。像是選一件顏色繽紛的針織衫作為視覺重點；內搭可考慮基本款的T恤，也推薦緞面內搭，透過異材質碰撞，提升上半身造型的豐富度；下半身則選擇一件簡約的黑色百褶長裙即可，避免過於複雜的設計，以免造型焦點過多，反而會有失美觀。

日系穿搭範例5：圖案 T 恤 x 蕾絲裙

圖案T恤給人隨興、休閒的感覺，搭配蕾絲裙能為穿搭注入柔美與浪漫氛圍，這兩種看似衝突的單品，搭在一起卻意外協調，形成剛柔並濟的視覺效果。這種搭配方式，既能保留舒適度，又能展現細緻的一面。鞋子搭配小白鞋、芭蕾舞鞋，或是未來感十足的運動鞋都很適合，透過混搭為日系穿搭增添吸睛亮點。

日系穿搭範例6：荷葉邊開襟衫 x 西裝褲

別以為正裝只能穿得很平凡，只要選對單品就不用擔心！上半身除了西裝，也可以挑選具有設計感的款式，像是V領開襟衫或下擺有特殊造型設計的衣服等，透過多元的變化為正裝注入活力與新鮮感。由於上衣已經具有設計感，並考量正裝需求，因此下半身挑選一件版型俐落的基礎款西裝褲即可。這麼做不僅能夠襯托上衣的特別性，也不至於讓整體造型太浮誇。再配上跟鞋、樂福鞋等，讓整體造型既優雅、正式又不失魅力。

日系穿搭範例7：工裝背心 x 直筒牛仔褲

喜歡中性穿搭的人，不妨嘗試看看「日系工裝」。日系工裝的特色是整體顏色較淺、飽和度較低，視覺上更為柔和。簡單的搭法是在T恤外穿一件工裝背心，製造層次感；下半身則搭配一般的直筒牛仔褲即可。如果想要讓造型更柔美，也可以挑選素色、沒有過多設計的長裙，展現出不一樣的氛圍，會比想像中還要適合。

日系穿搭範例8：花苞袖襯衫 x 格紋裙 x 長褲

不僅上衣可以多層次，下半身同樣能透過多件單品疊加而獲得同樣的效果。選擇一件帶有日系氛圍的花苞袖襯衫，再挑選一件同色系長褲，接著搭配一件顏色相對鮮艷的裙子作為外層，讓視覺聚焦在下半身。裙子的長度可以根據自己的喜好挑選，短裙會使層次感更明顯，還可以凸顯褲子的設計，整體看起來較有個性；長裙則是層次感較不明顯，但看起來更加溫柔。

日系穿搭範例9：長罩衫 x 素色長褲

過膝長罩衫無論是單穿，還是外搭背心或短版外套都很適合。作為內搭，建議選擇平時穿著的尺寸，避免顯得臃腫；作為外罩衫，可挑選大一號的版型，搭配素色長褲或裙子，既顯氣質又有層次感。如果擔心整體過於單調，不妨善用飾品、頭巾、帽子或編髮點綴，為造型增添更多變化與時髦氛圍。

日系穿搭範例10：巴恩風外套 x 裙裝

秋冬是發揮層次穿搭的最佳季節，外搭一件自帶休閒氛圍的巴恩風外套，搭配學院感針織毛衣與長裙，為優雅造型注入街頭感，展現「柔中帶剛」的風格，巧妙地在兩種看似衝突的風格中取得平衡。鞋子搭配芭蕾舞鞋、皮鞋或高跟鞋都很適合。

日系穿搭KOL&藝人分享

@maygobla

相信有在關心美妝、穿搭的人，對Meg一定不陌生。Meg以嬌小女生穿搭為特色，不侷限於特定的風格，活潑、少女、簡約或正裝都找得到，展現出女生日系穿搭的多種可能性。不僅如此，Meg還時常在IG上分享日本生活的大小事，適合喜歡日系穿搭且對日本文化及各類流行時尚有興趣的人追蹤。

@jassdaily

Jasmine穿搭風格與用色多元，以多層次穿搭為特色，善用多種單品讓造型變得更加立體，能感受到她獨特的時尚觀點，非常適合作為假日外出旅遊的日系穿搭參考範例。

@10_hitomi_06

本田仁美過去為AKB48的成員，現為韓國女團SAY MY NAME的隊長。外型嬌小可愛的她，穿搭風格精緻甜美，襯托優雅氣質，適合作為上班族穿搭參考。

@seiralala_7

Seira作為ViVi雜誌的專屬模特兒，在IG累積將近百萬追蹤，是許多女生的時尚指標。Seira的穿搭風格為歐美混合日系，視覺上偏成熟，常以簡約款單品搭配特色單品，為整體穿搭增加重點，又不會過於搶眼。

@sm1e.ha.ppy

Hikaru的穿搭多為男孩感十足的街頭風格，色調沉穩，並善用蕾絲、裙子等柔和單品與剛硬服裝搭配，呈現不同風格，適合喜歡中性穿搭的人參考。

日系穿搭的常見問題

適合日系穿搭的品牌有哪些？

現在有不少日系服飾品牌進駐台灣市場，無論是實體店面或網路門市皆可輕鬆購入，包含GU、UNIQLO、無印良品、BEAMS、niko and…、URBAN RESEARCH與UNITED ARROWS等。除了特定品牌的官方通路，也可參考and ST TW這類型的綜合選品店，眾多品牌一次獲得。不過，日系穿搭不一定只能透過日牌完成，只要搭配得宜，不論品牌來源，都能輕鬆打造日系風格。

怎麼讓日系穿搭更精緻？

在穿搭中，合適的妝容與髮型相當重要，有助於整體造型更加精緻與完整。常見的日系妝容大多追求自然乾淨的底妝與眼妝，並以顯色的腮紅提升氛圍感。髮型方面，通常為編髮、綁髮及自然的捲髮為主，但也有公主切、眉上瀏海等特色造型。

雖然以上提供日系風格常見的妝容與髮型，但還是想提醒大家，穿搭沒有固定公式，最重要的是符合自己的喜好與整體風格即可。

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