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今年最值得關注的Chanel包　極柔軟皮革之作GD、Pedro Pascal搶先背

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

關於「SOUPLISSIMO」這個名字。

今年最值得關注的Chanel包款？SOUPLISSIMO極柔軟皮革之作，男神GD權志龍、Pedro Pascal搶先揹

「SOUPLISSIMO」並非傳統法語詞典中的既有單字，而是一個帶有修辭創造性的字彙。其字根來自法文souple，意指柔軟、靈活、富有彈性，因此這個詞常被用來形容能順應身體線條、隨步伐流動的皮革與布料。而字尾-issimo則源自義大利語，意為「極致的」、「至高程度的」。這個語尾常見於音樂標記如fortissimo（極強）或pianissimo（極弱），帶有戲劇化、感官化的強烈情緒。因此，當這兩者結合，「SOUPLISSIMO」就不只是「柔軟」，而是「極致柔軟」——一種被推向感官極限的質地狀態。於是，柔軟被放大成為主題，成為設計的核心宣言，也成為Chanel對當代包款的描繪——以觸感貼近生活。

今年最值得關注的Chanel包款？SOUPLISSIMO極柔軟皮革之作，男神GD權志龍、Pedro Pascal搶先揹

▲Chanel大使GD近日被捕捉背上了這款香奈兒新包，做為最能駕馭Chanel的男人，他的上身示範無疑為這款新作投下強而有力的一票，也讓「爆款預定」幾乎成為可以預見的結果。

改變歷史的Chanel肩背包

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回看香奈兒的經典符碼，包款始終與「解放」緊密相連。一如1955年2月，Gabrielle Chanel推出2.55肩背包，其肩背設計讓女性雙手得以自由，成為現代女性生活方式的重要象徵。而取材自馬術文化的菱格紋符碼讓皮革更加堅挺耐用，同時也增加包款背起來的舒適度；內裏皮革選用的酒紅色源於Chanel女士童年回憶。在實用層面上則是為了讓女士們更容易尋得包中之物，包款內裏及外側總共七個口袋夾層則分別可用於放置口紅、邀請函甚至是情書，位於包款背面外側的口袋，還因為其優雅的弧度被稱為「蒙娜麗莎的微笑」。

2026全新Chanel肩背包

而SOUPLISSIMO的出現，則是一個再革新的設計——在延續經典語彙的同時，將重心從「形」轉移至「感」。深米色麂皮款延續品牌最具辨識度的設計元素：皮穿鍊、菱格紋絎縫與雙層翻蓋一一保留，但整體比例更為鬆弛，線條柔軟下垂，呈現出更貼近身體的姿態。靈感更是來自香奈兒女士寓所沙發上的靠枕——那種看似隨意卻極為講究的舒適觸感，被轉化為包身的填充與結構。麂皮材質帶來霧面光澤，使菱格紋多了一層溫潤質地，削弱傳統翻蓋包的儀式感，轉而呈現更親密的日常氣息。

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另一款柔軟小牛皮版本則呈現截然不同的語言。光滑粒面皮革展現中性美感，低調而克制。可調式皮革背帶搭配精緻金屬扣環，肩背與斜背自由轉換，順應各種穿搭場景。棕色、黑色、紅色等色選呼應品牌經典色盤——黑色象徵永恆優雅，棕色帶有復古溫度，紅色則是力量與生命力的展現。

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值得一提的是，SOUPLISSIMO除了質地較為柔軟之外，也更為符合當代生活節奏。大容量設計與輕盈材質，讓筆電、文件與日常物件皆可輕鬆收納，卻依然維持簡約包型。這種「看似簡單」的輪廓，實則需要極高工藝控制。如何在保持柔軟結構的同時避免包身塌陷？如何在放大容量之際依然維持比例平衡？這些細節正是香奈兒百年工坊技藝的體現。如果說2.55是關於解放雙手的革命，那麼SOUPLISSIMO可謂又一次關於「貼近身體」的演進。讓當代女性順應身體移動，隨步伐自然晃動。這種柔軟是一種更成熟的力量——在堅持經典的同時，為日常生活保留餘裕。

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成為Chanel的全新風格宣言

在秀場之外，SOUPLISSIMO的上市也迅速成為焦點。Pedro Pascal 、G-Dragon權志龍日前出席活動、大秀時皆背上此款包，於眾多造型中格外醒目。當一只承載品牌歷史語彙的肩背包自然融入男性造型語境，本身便是一種風格宣言，同時也證明，Chanel所定義的優雅從來不侷限於性別，而是一種態度。

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回望香奈兒百年來的包款演變，可以發現品牌始終圍繞三個核心：自由、結構與情感。自由，體現在肩背設計與實用容量；結構，展現在精準絎縫與比例控制；情感，則藏於靈感來源，從修道院、馬術文化，到寓所沙發上的靠枕SOUPLISSIMO正是這三者的當代交會。

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Chanel2026春夏包款推薦：

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▲FLAPBAG。

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▲EYES ON YOU。

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▲URBAN ESSENTIAL。

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▲POPPING CC。

看更多Chanel2026春夏包款：

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延伸閱讀：

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Coach根本沒換設計師！為何Coach突然變好看了？創意總監Stuart Vevers用十年成功逆襲

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Chanel

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