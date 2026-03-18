高胤禎化身鄰家女孩超甜美！穿上MFG演繹法式風格　話題同款一次看

記者鮑璿安 ／綜合報導

高胤禎在韓劇《愛情怎麼翻譯？》中飾演大明星「車茂熙」，最近人氣再度攀升，最近她為代言的服飾品牌MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 拍攝春夏系列形象照，以《Portrait of the Summer》為主題， 化身清新氣質的鄰家女孩，為大家示範一系列百搭實穿的法式單品！





▲高胤禎為代言的服飾品牌MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 拍攝春夏系列形象照。（圖／品牌提供）



本季造型圍繞輕盈剪裁與柔霧色調展開，高胤禎運用米白細條紋襯衫內搭簡約背心，下身搭配同色系棉質短褲，構成乾淨俐落的套裝輪廓。襯衫以寬鬆版型呈現隨性層次，胸前刺繡標誌低調點綴；抽繩短褲則強調實穿性與活動自由度，成為夏季衣櫥中不可或缺的核心單品。整體以奶油色系鋪陳，營造出清爽而柔和的視覺印象。

在另一組造型中，高允貞換上淡紫色連帽外套，搭配白色T恤與丹寧短褲，展現輕運動風格的夏日提案。這一季的配件單品也十分多元，涵蓋不需要綁鞋帶的織帶平底鞋以及經典LOGO單肩水桶包，豐富女孩們的春日穿搭。

即將於3 月 27 日（五）開賣的GU × rokh系列，則以復古設計感為一大看點，氣球袖長版上衣與摺飾連身裙，以立體布料與荷葉剪裁強化份量感，呈現柔和卻具結構的造型語言，設計同時加入可調式氣球褲與短版外套，自定義想要的廓形。





▲女裝雙繫帶芭蕾運動鞋_原價$790 。（圖／品牌提供）