肌膚暗沉蠟黃還老得快？「糖化習慣」竟是膠原蛋白快速消失主因

記者李薇／台北報導、攝影 圖／goyounjung IG、for_everyoung10 IG

到了一定的年紀之後，不少人都會有感臉部鬆垮凹陷，紋路變得明顯且多，其中，80%的面部凹陷狀況其實來自於膠原蛋白的流失，根據數據統計，從20歲開始每年會減少1%，40歲左右將會流失30%以上的膠原蛋白，除了會隨著年紀減少，近年來更發現「糖化」更是「加速」它流失主因。

所謂的皮膚糖化，就是體內過多糖分與蛋白質（含膠原蛋白）結合，形成「糖化終產物（AGEs）」，而這些糖化終產物會讓膠原蛋白變脆、變硬，導致肌膚蠟黃、失去彈性，甚至老化速度變快、產生皺紋等等，糖化的主因很多，日常像是攝取過多甜食、高溫烘烤、油炸等精緻糖的食物，或是經常受到紫外線曝曬，都會促使肌膚發生糖化反應，加速老化狀態的發生。

糖化終產物生成容易，但是清除困難，有1/3會在48小時內隨尿液排出，但其餘2/3仍然會身體裡面，要完全消除非常困難，所以，最好的肌膚抗糖就是從源頭開始控制，除了避免精緻澱份、高油高糖的食物之外，低GI飲食、規律運動、嚴格防曬都是重要關鍵，當然，選用能夠抗糖化的保養也是減緩老化的一環，以下就分享多款保養單品，配合正確的生活習慣，才能持續擁有好狀態。

＃赫蓮娜 極彈白繃帶修護乳霜，50ml、售價13300元

赫蓮娜的黑白繃帶可謂是品牌雙台柱，不僅專注早晚時節的分開修護效果，2026年更是重新定義白繃帶對肌膚護理的定位，根據研究發現，白天的膠原蛋白糖化反應是夜晚的10倍，因此，全新的極彈白繃帶修護乳霜將焦點聚集在肌膚抗糖，從阻止、逆轉到淨化三個層面，對應不同成分配方，讓肌膚從裡到外全方位澎彈緊緻。

在這次的成分當中，赫蓮娜發現來自地中海的角豆種子胚乳具有高黏度與熱可逆性，對於肌膚抑制糖化與逆轉擁有很好的效果，同時結合靈魂成分膠原普拉斯鏈，從底層改善老化根源，讓肌膚重現飽滿彈潤，終結凹陷與鬆垮問題。

＃倩碧 超激光勻淨白淡斑精華PRO，30ml、售價2900元

身為美國第一皮膚科醫學品牌的倩碧在40年前就發現消費者對肌膚白皙的需求，打造第一支淡斑精華單品，在日前更新第4代超激光勻淨白淡斑精華PRO，在更有感的配方之餘，更能提供肌膚安全的煥亮需求，同時針對新型態的「糖化」生活習慣，賦予改善暗沉、蠟黃的使命。

超激光勻淨白淡斑精華PRO採用專利獨家成分UP302阻黑淨白分子，搭配菸鹼醯胺、雙形態維他命C以及甘草根萃取，透過複合的配方來擊退黑色素，更在質地進行全面的升級，比起前一代滲透效果快8倍，可以迅速吸收肌膚底層，清爽好吸收。