fb ig video search mobile ETtoday

肌膚暗沉蠟黃還老得快？「糖化習慣」竟是膠原蛋白快速消失主因

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／goyounjung IG、for_everyoung10 IG

到了一定的年紀之後，不少人都會有感臉部鬆垮凹陷，紋路變得明顯且多，其中，80%的面部凹陷狀況其實來自於膠原蛋白的流失，根據數據統計，從20歲開始每年會減少1%，40歲左右將會流失30%以上的膠原蛋白，除了會隨著年紀減少，近年來更發現「糖化」更是「加速」它流失主因。

赫蓮娜,倩碧,保養,糖化,抗糖,抗老。（圖／IG）

所謂的皮膚糖化，就是體內過多糖分與蛋白質（含膠原蛋白）結合，形成「糖化終產物（AGEs）」，而這些糖化終產物會讓膠原蛋白變脆、變硬，導致肌膚蠟黃、失去彈性，甚至老化速度變快、產生皺紋等等，糖化的主因很多，日常像是攝取過多甜食、高溫烘烤、油炸等精緻糖的食物，或是經常受到紫外線曝曬，都會促使肌膚發生糖化反應，加速老化狀態的發生。

赫蓮娜,倩碧,保養,糖化,抗糖,抗老。（圖／IG）

糖化終產物生成容易，但是清除困難，有1/3會在48小時內隨尿液排出，但其餘2/3仍然會身體裡面，要完全消除非常困難，所以，最好的肌膚抗糖就是從源頭開始控制，除了避免精緻澱份、高油高糖的食物之外，低GI飲食、規律運動、嚴格防曬都是重要關鍵，當然，選用能夠抗糖化的保養也是減緩老化的一環，以下就分享多款保養單品，配合正確的生活習慣，才能持續擁有好狀態。

＃赫蓮娜 極彈白繃帶修護乳霜，50ml、售價13300元

赫蓮娜,倩碧,保養,糖化,抗糖,抗老。（圖／IG）

赫蓮娜的黑白繃帶可謂是品牌雙台柱，不僅專注早晚時節的分開修護效果，2026年更是重新定義白繃帶對肌膚護理的定位，根據研究發現，白天的膠原蛋白糖化反應是夜晚的10倍，因此，全新的極彈白繃帶修護乳霜將焦點聚集在肌膚抗糖，從阻止、逆轉到淨化三個層面，對應不同成分配方，讓肌膚從裡到外全方位澎彈緊緻。

赫蓮娜,倩碧,保養,糖化,抗糖,抗老。（圖／IG）

在這次的成分當中，赫蓮娜發現來自地中海的角豆種子胚乳具有高黏度與熱可逆性，對於肌膚抑制糖化與逆轉擁有很好的效果，同時結合靈魂成分膠原普拉斯鏈，從底層改善老化根源，讓肌膚重現飽滿彈潤，終結凹陷與鬆垮問題。

＃倩碧 超激光勻淨白淡斑精華PRO，30ml、售價2900元

赫蓮娜,倩碧,保養,糖化,抗糖,抗老。（圖／IG）

身為美國第一皮膚科醫學品牌的倩碧在40年前就發現消費者對肌膚白皙的需求，打造第一支淡斑精華單品，在日前更新第4代超激光勻淨白淡斑精華PRO，在更有感的配方之餘，更能提供肌膚安全的煥亮需求，同時針對新型態的「糖化」生活習慣，賦予改善暗沉、蠟黃的使命。

赫蓮娜,倩碧,保養,糖化,抗糖,抗老。（圖／IG）

超激光勻淨白淡斑精華PRO採用專利獨家成分UP302阻黑淨白分子，搭配菸鹼醯胺、雙形態維他命C以及甘草根萃取，透過複合的配方來擊退黑色素，更在質地進行全面的升級，比起前一代滲透效果快8倍，可以迅速吸收肌膚底層，清爽好吸收。

關鍵字：

赫蓮娜, 倩碧, 保養, 糖化, 抗糖, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢

為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢

花錢像開外掛！3星座最容易變月光族　第一名精緻窮只想享受當下

花錢像開外掛！3星座最容易變月光族　第一名精緻窮只想享受當下

星巴克「森林中的玻璃盒」門市登場！店內就能感受春天　另3間門市也能賞櫻

星巴克「森林中的玻璃盒」門市登場！店內就能感受春天　另3間門市也能賞櫻

希臘優格也上榜！營養師激推「5種飽足感食物」好比天然瘦瘦針 春夏防曬怎麼挑？清爽不黏5款防曬推薦一次看 5個習慣輕鬆培養「早晨正念」　一天比一天更有力量 LOPIA排隊「看不到盡頭」超瘋狂　台南三井Outlet二期首日試營運 潘瑋柏嬌妻愛馬仕是標配　疊搭卡地亞鑽石手環與百萬AP錶閃爆 「凱特上校」閱兵　王妃綠大衣配長靴展帥氣軍風 戒掉明天再說！破解「拖延症」的3個方法　養成高效習慣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面