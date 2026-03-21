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LIFE經典／蒙古草原上的「到達者酒店」　用「蓋房」來修復土地

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▲內蒙古到達者酒店。（圖／翻攝PLAT ASIA設計工作室官網、Trip.com）

▲內蒙古到達者酒店。（圖／翻攝PLAT ASIA設計工作室官網、Trip.com）

記者蔡惠如／綜合報導

座落於內蒙古白音庫倫草原的「到達者酒店」，以一種低調的姿態與地景共存。由 PLAT ASIA 團隊設計，其建築核心圍繞著對 15 萬年火山地景的尊重。設計師並非強行改變地貌，而是將圓弧形的小屋精準安置在植被稀疏、土地沙化的凹陷處。這種被稱為「生態繃帶」的作法，旨在透過建物結構減緩風蝕，讓脆弱的草原因而獲得自然復育的空間。

▲內蒙古到達者酒店。（圖／翻攝PLAT ASIA設計工作室官網、Trip.com）

▲內蒙古到達者酒店。（圖／翻攝PLAT ASIA設計工作室官網、Trip.com）

建築外觀選擇了磚紅色的金屬面板，色調與當地的火山岩質地相近，搭配鋁製屋頂的俐落線條，在廣袤草原中呈現出洗鍊的質感。為了因應草原多風且易積雪的氣候，建築配置了弧形護牆作為屏障，確保室內環境的穩定度。

▲內蒙古到達者酒店。（圖／翻攝PLAT ASIA設計工作室官網、Trip.com）

在建造過程中，團隊採取預製工法，將大部分構件在工廠完成後再運往現場組裝，藉此減少大型機具挖掘對土地造成的負擔，更貼近環境友善的訴求。

▲內蒙古到達者酒店。（圖／翻攝PLAT ASIA設計工作室官網、Trip.com）

室內空間的規劃以簡潔為主，功能涵蓋了臥室、起居空間、衛浴及私人露台。最核心的視覺設計在於床鋪上方的橢圓形天窗，讓住客能直接觀賞蒙古高原的星空，而橫向的水平窗景則將起伏的火山地平線框進室內。

▲內蒙古到達者酒店。（圖／翻攝PLAT ASIA設計工作室官網、Trip.com）

園區內透過石板小徑串聯各處，山丘上還保留著早期的原型房，作為計畫演進的見證。這座隸屬於白音庫倫旅遊度假區的設施，不僅提供住宿機能，也展示了觀光開發與土地修復併行的可能性。

關鍵字：

白音庫倫草原, 火山聚落, 生態建築, PLAT ASIA, 土地復育, 景觀飯店, 預製工法, 內蒙古旅遊

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