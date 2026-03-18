氣溫一升頭皮就失控！專家解析春季頭皮保養3步驟

▲養成洗髮後使用頭皮養護液的好習慣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

隨著氣溫逐漸回升，萬物甦醒的同時，頭皮也悄悄進入「換季壓力期」。出油變多、頭皮屑增加甚至出現頭氣味，其實都是春季常見的頭皮警訊，這時候遵循頭皮養護3步驟，讓頭皮恢復健康，秀髮也能更強韌。

為什麼春天頭皮特別容易出狀況？台灣頭皮養護品牌艾瑪絲指出，氣溫上升會讓皮脂分泌變得不穩定，進一步提高頭皮細菌滋生的機率，導致毛囊阻塞、搔癢與髮根扁塌等問題。當環境溫度每上升1°C，皮脂分泌量可能增加約10%，使頭皮更容易處於油膩狀態。

此外，與頭皮屑生成相關的皮屑芽孢菌，偏好潮濕且富含油脂的環境，當油脂分泌旺盛時，便可能過度繁殖，進一步加劇頭皮屑與不適問題，針對改善春季換季常出現的頭皮問題，艾瑪絲也提出3大養護步驟，讓你還原健康頭皮。

#Step 1｜洗前淨化頭皮

洗髮前可使用頭皮淨化產品，帶走老廢角質與堆積油垢。頭皮淨化產品有助於降低頭皮細菌增生風險，讓後續清潔更有效率。

#Step 2｜洗髮分兩次

第一次清潔著重去除髮絲表面的灰塵、皮脂與造型品殘留；第二次則針對頭皮進行深層清潔，幫助減少毛囊堵塞與油脂堆積。

Step 3｜吹乾後進階養護

洗後將頭皮與髮絲吹乾，再搭配頭皮養護產品使用，提供毛囊所需養分，有助維持頭皮穩定狀態。

▲由左至右依序為艾瑪絲 捷利爾頭皮淨化液 CC、玫瑰強健豐盈洗髮精、草本強健養髮精華液。

▲歐舒丹 草本豐蘊養髮精華，50ml，1,580元。

▲VCool 雪松醇修護滋養洗髮精，500ml，980元。