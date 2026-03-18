CELINE話題半月包變小更燒！春夏重點一次看　繽紛絲巾打造巴黎日常

記者鮑璿安／台北報導

巴黎人骨子裡的那一份鬆弛休閒感，是許多人嚮往的格調，由創意總監Michael Rider掌舵的Celine 2026春夏系列，便以此日常風景為出發點，刻畫了你我觸手可及的當代群像。服裝以混搭為一大亮點，猶如衣櫥中會出現的百搭單品，而本季也帶著話題包款Halfmoon Soft Triomphe歸來，尺寸小巧更適合亞洲人入手！

Michael Rider上任後的第二季，將Celine注入更輕快的當代輪廓與日常實穿精神，讓高級時裝真正走進生活場景。系列中最鮮明的語言，是輕盈布料被重新運用為塑造輪廓的主角。絲巾、披掛式剪裁與扭結設計不再只是裝飾，而是直接參與上身結構，沿著肩頸與鎖骨延伸出不對稱線條。從形象照可見，黑色包覆式上衣以立體折疊與紅色刺繡細節堆疊出視覺層次，展現柔軟布料也能撐出雕塑感的趨勢方向。





▲CELINE則延續近年時裝走向，進一步強調寬鬆、修長與鬆弛感。（圖／品牌提供）

輪廓方面，CELINE則延續近年時裝走向，進一步強調寬鬆、修長與鬆弛感。寬肩西裝、長版外套、寬鬆白襯衫與直線褲裝取代過度貼身的比例，讓正式服裝回到日常節奏，也讓整體造型更顯從容。黑白造型尤其成為本季重要基底，透過單色層次與俐落線條，突顯面料質感與身形比例。另外，也加入色塊與印花作為視覺亮點，擁有波浪裙撐的短洋裝成為重點造型之一，傳遞強烈的春夏氣息。





▲HALFMOON SOFT TRIOMPHE柔軟亮澤羊皮革小型手袋，NT$87,000 。（圖／品牌提供）





▲LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，NT$110,000。（圖／品牌提供）





▲TEEN TRIOMPHE桑蠶絲及天然牛皮革手袋，NT$155,000 。（圖／品牌提供）

包款方面的大勢焦點，莫過於全新HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包，以圓弧輪廓和更加小巧的尺寸，呼應本季服裝中的柔和線條，絲滑皮革搭配金色Triomphe金屬細節，低調但有辨識度。第二款值得關注的是LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，經典外擴包身與結構感線條，是本季極簡風格中最實用的代表款。

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FENDI Way 包隨著肢體擺動呈現自然弧度，柔軟皮革在燈光下反射輕霧般光澤，包口微微展開時露出的亮色麂皮內裡更是令人眼睛一亮，低調外表下藏著令人愉悅的細節，正是 FENDI 一貫的幽默與奢華方式。材質上，Way 包延續品牌對高級工藝的堅持，皮革外層搭配麂皮內裡的撞色組合，如焦糖、青蘋果綠、鴿灰、電光藍等搭配，展現出優雅中帶著反差亮點的魅力；而麂皮外身版本則以亮粉或土耳其藍呈現更強烈的視覺效果，柔軟手感在觸碰瞬間就能感受到工坊級的細膩。