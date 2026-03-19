林志穎戴千萬RICHARD MILLE名錶賞賽車　老婆愛馬仕造型愛相隨

▲林志穎（左起）於F1中國大獎賽與紅牛車隊賽車手Max Verstappen、吳彥祖開心合影。（圖／翻攝jimmylin IG）

記者陳雅韻／台北報導

「不老男神」林志穎是演藝圈赫赫有名的車迷，愛看賽車也開賽車，更收藏不少超跑，日前他親自飛往義大利馬拉內羅，完成要價2億的全球限量超跑「馬王」Ferrari F80交車儀式，又轉往上海觀看F1中國大獎賽，手腕上秀出的名錶其實也是價值一台名車，佩戴約1000萬元的RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶。





▲林志穎觀戰F1賽事戴RICHARD MILLE名錶。（圖／翻攝jimmylin IG）

RICHARD MILLE RM 035系列被稱為「小納達爾」系列，設計深受退役西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）當年在賽場上所佩戴的RM 027陀飛輪腕錶系列啟發，第一款RM 035為首款可抗5,000g衝擊力的非陀飛輪腕錶，第二款RM 35-01為品牌首次使用Carbon TPT®碳纖維材質，第三款RM 35-02回應了許多品牌客戶希望有一款自動上鍊的Nadal錶款的需求，而林志穎所戴的第四款RM 35-03錶第一次引入了蝶形自動盤，此獨特機制讓佩戴者可以透過兩種不同的模式掌控上鍊，一個是常規模式，以及防止過度上鍊的運動模式。





▲林志穎戴的RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶約1000萬元。

林志穎所戴的千萬元RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶為白色Quartz TPT錶殼款，搭配天藍色錶帶顯得青春洋溢；他的名模老婆陳若儀也愛相隨，穿搭格外用心呼應F1賽事，穿著皮背心配迷你裙大秀美腿，搭配愛馬仕（Hermès）長靴相當帥氣。





▲陳若儀（右）愛相隨，穿愛馬仕長靴吸睛。（圖／翻攝jimmylin IG）

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