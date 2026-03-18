木村拓哉搶先戴OWNDAYS新墨鏡　彩色鏡片成亮點

記者曾怡嘉／綜合報導

墨鏡早就不只是遮陽工具，對不少人來說，更是日常穿搭裡最能快速定調風格的配件。今年市場新品也明顯往「更好搭、更好用、更多生活場景」靠攏，從彩色鏡片到一鏡兩用設計，都讓墨鏡不再只屬於度假場合，而是能自然走進通勤、聚會與戶外活動的日常單品。

#OWNDAYS彩色鏡片選擇成為日常關鍵

▲調光變色片-棕色。

▲染色灰、染色綠鏡片。

OWNDAYS推出全新「COLOR LENS」墨鏡鏡片系列，以「顏色，我說了算」為主題，主打多款結合季節氛圍與流行趨勢的色系鏡片。相較過去全黑鏡片容易在近距離互動時拉出距離感，這次新品更著重在色彩深淺的拿捏，讓配戴者在保有造型感之餘，也能在交談時維持較自然、輕鬆的印象。

▲木村以黑框搭配煙青綠色鏡片。

全球品牌大使木村拓哉也選用最新款 BACK in BLACK 黑框，並替換為本次主打的彩色鏡片，示範黑框結合彩色鏡片的成熟風格搭配。對想嘗試變化、又不希望造型過於高調的人來說，這類「框型穩定、鏡片換色」的組合，確實是更容易入門的方向。



#從海邊到通勤都能戴，JINS鎖定全生活場景

▲2026潮流墨鏡系列厚邊框款推出大框、窄框或貓眼框設計。

JINS則推出「2026潮流墨鏡系列」與「JINS Switch 2026春夏系列」，整體訴求聚焦在「全生活場景」。不論是海邊活動、草地野餐，或是平日上班通勤，都希望讓墨鏡不只是拍照配件，而是真正能融入生活節奏的實用單品。

▲能修飾臉型的皇冠框和眉框，戶外使用加上墨鏡前片，一鏡兩用兼顧機能與美學。

其中，墨鏡系列涵蓋九大系列，主打輕量與抗過敏材質，從基本款到個性粗框、潮流貓眼等不同輪廓都有對應選項，讓消費者能依照臉型、穿搭風格與使用情境做選擇。這也反映出近年墨鏡趨勢已不再只追求強烈造型，而是更講究實搭度。

