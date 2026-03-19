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大谷翔平帶旺黛珂「小紫瓶」男客暴增　陳晨威也加入男性保養戰局

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

男性保養意識抬頭，越來越多男性願意親自至專櫃諮詢、購買，日系保養品牌黛珂也表示，自大谷翔平接下代言以來，有許多男性顧客靠櫃分享：「因為大谷，才真正開始重視肌膚保養。」尤其可見男性保養市場成長空間有多大。

▲▼男性保養。（圖／品牌提供）

黛珂在大谷翔平代言效應帶動下，品牌明星商品「超微導全能修護精粹」（小紫瓶）聲量與業績同步攀升。2025年小紫瓶於日本市場銷售達成率高達108%，較前一年同期成長114%，表現亮眼。亮眼的銷售，更被日本媒體解讀為美妝市場版圖變化的關鍵訊號。向來以女性為核心客層的百貨美妝專櫃，如今可見愈來愈多男性親自到店諮詢、試用與購買，消費結構正悄然轉變。

▲▼男性保養。（圖／翻攝自IG/大谷翔平）

▲（圖／翻攝自IG/shoheiohtani）

私下的大谷翔平對肌膚保養的要求極高，好幾次他在IG透露出隨身使用黛珂小紫瓶的日常習慣，也讓外界見識到這瓶產品在他生活中的重要性。品牌方面表示，這款小紫瓶蘊含超微導美肌晶球技術與多重修護成分，能在高強度訓練與頻繁出賽的環境下，有效幫助肌膚維持健康穩定狀態。

▲▼男性保養。（圖／品牌提供）

日前日本男性保養品牌uno也宣布，「光速男神」陳晨威成為 uno 品牌好友。陳晨威不僅在賽場上展現驚人的瞬間爆發力，私下的他更是一位追求細節與自信外型的時尚型男。

▲▼男性保養。（圖／品牌提供）

在中職賽季與各大國際賽中，陳晨威經常憑藉電光石火般的跑壘速度與關鍵一擊，成為全場焦點。對於場上與場下都追求效率的他而言，保養與球技一樣，關鍵在於「精準」。陳晨威分享：「不論在球場還是生活，我偏好簡約有效的選擇。uno讓我能在高壓的比賽後，透過簡單的步驟，瞬間從疲憊狀態切換回自信清爽，隨時保持最佳狀態。」

關鍵字：

男性保養, 大谷翔平, 黛珂, 陳晨威, 市場成長

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