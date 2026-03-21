周末「低成本療癒」五個提案　心情用最簡單的方式變好

▲把握周末擁有自己的Me Time，心情會變得更穩定。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

在這個資訊爆炸、角色不斷切換的時代，我們常以為療癒需要一場遠行或昂貴的大餐。事實上心理學中的「微小確幸」趨勢告訴我們，真正的修復，往往來自於對感官的細微調整。當你感到疲憊或心情低落時，不妨試試這五個「簡單就療癒」的提案，用最低的預算，換取內在平靜，你會發現心情愈來愈好。

▲換上自己舒適的家居服，好好意識到這些小小確幸。（圖／pexels、unsplash、Pixabay）

觸覺修復：換上一套膚觸極佳的居家服

觸覺與安全感息息相關。放下平日工作時拘謹的套裝或緊身衣，選一套真絲或柔軟棉質的居家服。當肌膚被細膩的材質包覆，大腦會分泌催產素，能有效降低焦慮感。這不是消費，而是一場對身體的溫柔安撫。

嗅覺空間：為自己插一朵當季的鮮花

不需要專業的花藝設計，僅僅是在捷運站出口或超市選一束喜歡的小花。看著鮮花在窗邊舒展，那種「生命力」與清新的草本香氣，能迅速為居家空間建立一道「放鬆防線」，讓紛亂的思緒暫停下來。

味覺安撫：專屬一人的手沖咖啡儀式

即便生活再忙，也請給自己 15 分鐘。從磨豆的香氣開始，看著熱水緩緩注入、咖啡粉悶蒸鼓起。這段時間你不必回訊息，不必煩惱小孩的雜事。那一杯親手沖製的單品咖啡，喝下的是一份對生活的掌控權。

環境微調：更換一組柔軟乾淨的床單

睡眠是最高級的療癒，而床單則是夢境的載體。週末午後，換上一組帶著淡淡洗衣精清香、觸感蓬鬆的乾淨床單。當你躺下的那一刻，彷彿所有的煩惱都被吸納進纖維裡，這就是最簡單的內在修護。

聽覺休息：關閉通知，聆聽窗外的聲音

數位疲勞是現代人焦慮的主因。嘗試一小時的「數位排毒」，關閉所有震動與提示音。無論是聆聽遠方的車流聲、風吹動葉子的沙沙聲，或是純粹的白噪音。這種「留白」能讓過熱的大腦降溫，找回專注於當下的力量。