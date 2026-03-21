精品包該買嗎？測你的「花錢心痛指數」避免購物焦慮

▲花錢是否能真的買到快樂，其實取決於你的思考。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

每次走進精品店、滑到 IG 的美妝新貨，心裡總是有兩個小人在拉扯嗎？你是那個購物車永遠滿載、買完又後悔的「快樂當下型」，還是那個比價三天三夜，最後還是沒下單的「計畫未來型」？密西根大學的心理學研究指出，你的消費模式，其實反映你的隱藏個性。

華盛頓大學副教授辛西亞凱德（Cynthia Cryder）更提出一個有趣的觀點：「你存得到多少錢、欠多少債，關鍵在於當你跟錢說再見時，你內心『不舒服的程度』有多大。」你對花錢這件事，到底有多痛？透過以下這個簡單的測驗，找出你的消費人格吧！

【測驗開始】

請憑直覺回答以下 5 個問題，並記錄下你選的選項（A、B 或 C）。

1. 當你滑 IG 時，突然被一個你追蹤很久的時尚部落客狂推一款「夢幻美妝新品」燒到，你的第一反應是？



A. 立刻點進連結，看看還有沒有貨，沒想太多就下單了，深怕晚了就沒了。

B. 先加進購物車，但會告訴自己冷靜一下，等到明天如果還想買再說。

C. 開始上網搜尋這款新品的評價，並且去各大美妝平台比價，找看看有沒有最優惠的折價券。

2. 這個月工作很辛苦，你決定買一個觀望已久的精品包犒賞自己。當你在櫃上刷卡的那一刻，你的心情是？

A. 超級興奮！已經在腦中搭配好明天穿什麼衣服，完全忘記剛剛付了多少錢。

B. 有點心痛，但更多的是滿足感，覺得自己努力工作終於有了回報。

C. 心跳加速、手有點抖，刷完卡後立刻開始算這筆錢佔了這個月薪水的幾分之幾，甚至想著「我真的需要它嗎？」

3. 你口袋裡的褲子突然破了一個洞，你會怎麼處理？

A. 丟掉它！這是一個完美的理由再去買一條新的、更流行的款式。

B. 先收起來，等有空時帶去給修改衣服的阿姨修補，如果真的修不好再考慮買新的。

C. 雖然覺得很煩，但如果不影響功能（比如只是一個不顯眼的小洞），就繼續穿，能省則省。

4. 你通常在什麼情況下會花最多的錢？

A. 心情不好（或心情太好）的時候，消費是我發洩情緒和尋求快樂最快的方式。

B. 換季或有特定節日優惠（如雙 11）的時候，覺得這時候買最划算，一次把需要的東西買齊。

C. 當我覺得這件東西「絕對需要」且「具有長期價值」的時候，比如一個耐穿的經典款外套或一門專業課程。

5. 當你打開你的銀行存摺（或記帳 APP），看到裡面的餘額，你的感覺通常是？

A. 這數字是什麼？我有賺這麼少嗎？（或者根本不敢看）

B. 覺得還好，數字跟上個月差不多，勉強過得去。

C. 覺得「還不夠」，只要數字沒有持續增加，我就會感到莫名的不安全感。

【測驗結果分析】

（如果你多數選 A）：你是「報復性消費的快樂月光族」；花錢心痛指數：1 顆星 ★

性格特質： 你是一個活在當下、情感豐富的人。你對金錢的概念比較模糊，對你來說，金錢是一種換取「快樂」和「體驗」的工具。你喜歡購物帶來的短暫愉悅感，這有時是你在壓力下尋求心靈平靜的方式。

心理諮詢師的小建議： 你對於「跟錢說再見」這件事完全不會心痛，這雖然讓你活得比較灑脫，但也可能讓你「阮囊羞澀」。下次購物前，試著用「節儉」代替「丟棄」。就像文中所說，褲子破了可以修補，而不是直接丟掉。給自己「再次思考」的時間，你會驚訝於自己冷靜下來後的決定。

（如果你多數選 B）：你是「懂享受也懂理財的智慧節儉派」；花錢心痛指數：3 顆星 ★★★

性格特質： 你是一個理性與感性兼具的人。你懂得自我評估「哪些錢該花，哪些錢不用花」。你享受購物帶來的樂趣，但你更在乎這笔花費對你的收入來說是否合理。你追求的是一種「適當的節儉」，在預算下享受生活，同時又能存錢。

心理諮詢師的小建議： 恭喜你！你已經找到了最理想的平衡點。你可以在下次被廣告吸引時，篤定地做出決定，因為你很清楚自己的需求。繼續保持，你的存摺和貸款都在你的掌控之中。

（如果你多數選 C）：你是「計畫太多、不敢享受的理性的鐵公雞」；花錢心痛指數：5 顆星 ★★★★★

性格特質： 你擁有強大的自制力，做任何事都喜歡計畫未來。你的成就感建立在存摺數字的增加。對你來說，花錢是一件很痛苦且很有壓力的事，因為這會帶給你「不安全感」。你常常因為擔心十年、二十年後的存款，而錯過了當下可以讓自己開心的機會。

心理諮詢師的小建議： 雖然副教授辛西亞凱德說，「比起入不敷出這個大問題，存款太多的煩惱簡直不值一提」，但如果你連一杯可以讓自己快樂一整個下午的咖啡都買不下手，那就有點本末倒置了。練習讓自己在不用花太多錢的地方開心地「錯過一次計畫」。偶爾享受當下，你的不安全感不會因為一杯咖啡而變大的。