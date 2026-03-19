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凱特王妃以時尚做外交　綠禮服上身呼應奈及利亞國旗色

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▲▼凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃（左）與王儲威廉盛裝出席國宴。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉18日舉辦國宴，歡迎奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）與第一夫人歐路梅莉（Olumeri Tinubu）來訪，王室高人氣的王儲威廉與凱特王妃均盛裝出席，時尚資優生凱特王妃穿上向新加坡設計師Andrew Gn訂製飄逸禮服，擁有極具戲劇性的袖口設計，並以抽褶細節收尾，最重要的是整件禮服的色調完美呼應奈及利亞國旗上的綠色，又是一次漂亮的外交出擊。

▲▼凱特王妃 。（圖／CFP）

▲英國國王查爾斯三世（左二）與卡蜜拉王后（左一）主持國宴，款待奈及利亞總統提努布夫婦。（圖／CFP）

凱特王妃於國宴上所搭配的珠寶也深具意義，她佩戴已故女王伊麗莎白二世傳承的耳環，以及婆婆黛安娜王妃生前最愛的Cambridge Lover’s Knot珍珠鑽石冠冕，此冠冕為瑪麗王后1914年委託珠寶商House of Garrard設計之作，成為凱特王妃每回出席國宴的重要配件。

▲▼凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃（右）選穿英國籍奈及利亞裔設計師Tolu Coker 設計的灰色套裝，迎接奈及利亞總統與第一夫人。（圖／CFP）

稍早威廉夫婦於溫莎堡接待奈及利亞總統提努布夫婦時，凱特王妃選穿英國籍奈及利亞裔設計師Tolu Coker 所設計的精緻灰色套裝，這款來自2024年秋冬系列的設計，在領口與衣領處飾有白色滾邊，並採用雙排扣閉合設計與A字型剪裁，她同時搭配灰色JT Millinery雞尾酒帽，以及黛安娜王妃留下的Collingwood珍珠耳環，並拎著Mulberry Small Amberley黑色鱷魚紋壓花包，優雅迷人。

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關鍵字：

凱特王妃

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